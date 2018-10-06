CHP Balıkesir Milletveki Ensar Aytekin'in babası Suriye Aytekin vefat etti. Suriye Aytekin'in cenazesinin 7 Ekim Pazar (yarın) günü Karsın'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Doğruyol Köyü'nde kılınacak öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
6 Ekim 2018 12:53
CHP'li Ensar Aytekin'in acı günü
CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in babası vefat etti.
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