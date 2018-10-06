'Hak aramak suç değildir'

Yarkadaş: "AKP iktidarı, baskıyı ve zulmü artırıyor. Silivri, yıllar sonra yine zulmün simgesi oldu. Keyfilik, devlet politikası haline geldi."

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, son günlerde giderek artan insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

CHP PM Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'in tutukluğunun 100. günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan CHP'li Yarkadaş, "AKP Türkiye'sinin her yerinden zam, zulüm, işkence, haksızlık ve adaletsizlik haberi geliyor. Başta Eren Erdem olmak üzere binlerce kişi, haksız ve hukuksuz kararlar yüzünden cezaevlerinde çile dolduruyor" dedi.

"SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI

Erdem'in yüz günden bu yana Silivri Cezaevi'nde tutulduğuna dikkat çeken Yarkadaş, "Duruşmasına iki gün kala, dosyasını başka bir dosya ile birleştirdi ve hakim önüne çıkmasını engellediler" ifadesini kullandı. Erdem'in cezaevinde çekilen ilk fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan Yarkadaş, Eren Erdem'in 31 Ekim'de yapılacak olan duruşmada serbest bırakılmasını da istedi.

Eren Erdem'den hukuk camiasına çağrı

AKP'nin baskı ve zulüm politikalarının yönettiği tüm kurumlarda başgösterdiğini belirten Yarkadaş, "Adaletsizlik, keyfilik ve 'Ben yaptım oldu' anlayışı devlet politikası haline geldi" tespitini yaptı.

"KEYFİ TUTUKLAMA BU DÖNEMİN SEMBOLÜDÜR"

Grup Yorum'un duruşmasında savunma yapmak isterken hakimin talimatı üzerine önce gözaltına alınan ardından ise tutuklanan Ömer Kavili'nin yaşadıklarının bunun somut göstergesi olduğunu belirten Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avukat Ömer Kavili, Silivri'de savunma yapmaya çalışırken, jandarma yaka paça dışarı atıyor. Ardından ise komik bile denilemeyecek gerekçelerle tutuklanıyor. Cezaevi içinde duruşma yapılması zaten bir garabettir. Bu garabete bir de avukatın tutuklanması eklendi. Hakim, Avukat Kavili'yi tutuklarken, 'müvekkilini haklı çıkarmaya çalışmak ve mahkemeyi sulandırmak'la suçluyor. Bunu da tutuklama gerekçesi olarak müzekkereye yazıyor. İşte bu anlayış, yargının artık hukukla değil, keyfiyetle yönetildiğini gösteriyor. Sulh Ceza Hakimlikleri, savunmayı suç sayarken; keyfiyetin sembolü olarak da tarihe geçiyor."

"KOMEDİ"

Kavili'nin yaklaşık 24 saat sonra serbest bırakılmasının da ayrı bir komedi olduğunu belirten Yarkadaş, "Adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakmaları da hukuksuzluğun sürdüğünün işareti. Kavili hangi suçu işledi de adli kontrol şartı koydunuz?" tepkisini gösterdi.

"HAK ARAMAK SUÇ DEĞİLDİR"

İktidarın, haklarını arayanların yanı sıra topluma gözdağı vermek ve sindirmek istediğinin altını çizen Yarkadaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"AKP, hak savunuculuğunu suç haline getirmeye çalışıyor. Kavili müvekkilinin hakkını savunurken tutuklandı. 3. Havalimanı inşaatı işçilerinin haklarını savunan Dev Yapı İş Başkanı Özgür Karabulut da aynı gerekçe yüzünden cezaevine atıldı. Hak aramak da yurttaşların haklarını savunmak da suç haline getiriliyor. İktidar şunu bilsin ki; hak aramak suç değildir."

"ANNELERE DE ZULÜM..."

AKP'nin Cumartesi Anneleri'ne yönelik baskıyı artırdığına da dikkat çeken Yarkadaş, "Analar kaybedilen evlatlarını aramasın mı? 700 hafta süren oturma eylemi, son beş haftadır engelleniyor. AKP, kimsenin sokağa çıkmasını ve sesini duyurmasını istemiyor. Zulüm artık katlanılmaz bir boyuta geliyor" dedi.

CUMHURİYET'E YASAK

İktidarın "medyasız bir ülke" hayali peşinde koştuğunu da belirten Yarkadaş, "AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bir kaç gün önce dile getirdiği 'Demokrasi medyasız da olur' sözlerinin bunun kanıtı olduğunu" belirtti.

Saray'dan Cumhuriyet'e skandal yasak

AKP'nin Kızılcahamam Kampı'na Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerinin alınmamasının bu anlayışın ürünü olduğunu belirten Yarkadaş, "Demokrasi medyasız olmaz. Çünkü medya halk adına sorar, araştırır ve denetler. AKP, kendisine soru sorulmasından korkuyor. Denetlenmeyi ise hiç istemiyor. Denetlenme yoksa demokrasi de yoktur. Demokrasi ile diktatörlüğü ayıran temel ayrımlardan biri rejimin denetlenebilir olup olmadığıdır" diye konuştu. Yarkadaş, Türkiye'de artık devletin hiçbir kurumunun denetlenemediğini de dile getirdi.

"GERÇEKLERDEN KAÇIYORLAR"

Enflasyonu hesaplayan ve kamuoyuna duyuran TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı'nın görevden alınmasını da eleştiren Yarkadaş, "İktidar gerçeği eksik de olsa dile getiren hiç kimseye ve hiçbir kuruma tahammül edemiyor. Gerçeklerden kaçarak ülkeyi yönetemezsiniz" tepkisini gösterdi.

"TERÖR GÜÇLENDİ"

AKP'nin Türkiye'yi yönetemediğini ve artık hiçbir soruna çözüm üretemediğini belirten Yarkadaş, "Batman'da verdiğimiz 8 şehit bunu bir kez daha gösterdi. Terör AKP iktidarında daha da güçlendi" dedi.