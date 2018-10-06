AKP’li belediyeden dudak uçuklatan kiralama ücreti

SÖZCÜ - Lüks otomobillerin bile 110 bin TL civarında satıldığı şu günlerde model ve markası bilinmeyen otomobilin kirası için 110 bin TL ödemesi şaşkınlık yarattı.

Bir taşımacılık firması tarafından AKP'li Eyyübiye Belediyesi'ne kesilen faturada bir adet araç için KDV ile birlikte tam tamına 110.485.80 TL ödendiği görülüyor. Bu parayla lüks bir araç satın alınacağını belirten Eyyübiyeli vatandaşlar, “Uçak kiralasalar ancak bu kadar tutar. Bu arabanın ne özelliği var uçuyor mu? Halkın parasının böyle çarçur edilmesi doğru değil’ dediler.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci