Erdoğan'ın çelişkisini yakaladı: Arada 16 dakika var!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

“İki açıklama arasında 16 dakika var! Krizi saklama telaşı birilerine hata üstüne hata yaptırıyor!” şeklinde mesaj yazan Tuncay Özkan, Erdoğan’ın konuşmasında, “Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum” dediğini, dakikalar sonra ise, “Türkiye’de ekonomik kriz yok. Ekonomiyle alakalı bir manipülasyon var” şeklinde konuştuğunu aktardı.

İşte Tuncay Özkan’ın paylaşımı ve dikkat çektiği iki fotoğraf: