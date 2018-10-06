Erdoğan damadını böyle çiğnedi: Hiç gerek yok!

Gerçek Gündem - AKP'li bakan ve bürokratlar çok tepki çeken McKinsey anlaşmasını bugüne dek hep savundu. Ancak bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan aynı zamanda damadı da olan Bakan Berat Albayrak'ın "Yorumlar cehaletten değilse ihanettendir" sözlerini es geçti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu ve savunduğu McKinsey ile ipler atılıyor. Albayrak ekonominin denetimini ABD'li McKinsey şirketine verilmesini müjde gibi sunmuştu. Başta CHP olmak üzere tüm muhalif partiler tarafından eleştirilen anlaşmaya AKP tabanından da tepkilerin yükselmesi üzerine devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi.

Erdoğan bahsi geçen karardan haberi yokmuşcasına McKinsey ile yapılan anlaşmanın iptalini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasında McKinsey hakkında açıklama yaptı.

damadı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında oluşturulan Kamu Maliyesi ve Dönüşüm Ofisi’ni denetlemesi için anlaştığı ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’le ilgili yaptığı anlaşmanın fesh edileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz." dedi.

Albayrak: Eleştirmek ihanettir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV ekranlarında gündemi değerlenmişti. Albayrak o açıklamasında McKinsey'i eleştirmenin ihanet olduğunu öne sürmüştü: "Biz gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Ortadaki spekülatif söylemler cehaletten değilse ihanettendir. Son birkaç yıldır yaşananlara baktığımızda kimin ihanet içinde olduğunu, kimlerin Türkiye'nin menfaatine davrandığını görüyoruz" diye konuştu. Danışmanlık firmasının denetim de yapacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Albayrak, net olarak ifade etmelerine karşın çerçevenin birileri tarafından haset ve kinle farklı gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Albayrak "Niyetimiz halis, samimi, bunu milletimiz de biliyor. Biz bu istikamette yürümeye devam edeceğiz"