Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a çok kısa McKinsey sorusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın McKinsey ile ilgili açıklamaların kayıtsız kalmadı.

GERÇEK GÜNDEM- Erdoğan'ın Kızılcahamam'da AKP'lilere yaptığı konuşmada damadı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı kapsamında oluşturulan Kamu Maliyesi ve Dönüşüm Ofisi’ni denetlemesi için anlaştığı ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’le ilgili yaptığı açıklamalara muhalif cepheden ilk tepki geldi.



Erdoğan'ın ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile ilgili "Bütün Bakan arkadaşlarıma, 'Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız' dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan çok kısa bir soru geldi.

Erdoğan'dan döviz ve McKinsey açıklaması



SP LİDERİNDEN ERDOĞAN'A: YİNE Mİ ALDATTILAR?



Temel Karamollaoğlu, AKP'nin yayın organı gibi çalışan devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'nın toplantıyla ilgili paylaştığı tweetini alıntılayarak Erdoğan'a "Yine mi aldattılar?" diye sordu.

ERDOĞAN'IN ALDATILMA GEÇMİŞİ



Erdoğan geçmişte şunları söylemişti:

2010- ALDANAN DA OLMADIK ALDATAN DA

Erdoğan 2010 yılında Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmada , ”Şimdi biz bu yolda milletimizle birlikte yürüyoruz. Gönül birliği, kader birliği yaptık. Aldanan olmadık, aldatan da olmadık” demişti.

2011- BENİ KİMSE ALDATAMAZ

Erdoğan 2011 yılında Amerikan televizyonu PBS’te “Charlie Rose Show” adlı programda “Filistinlilerin de İsrailli sivilleri hedef aldığı ve kanın Filistinlilerin de elinde olup olmadığının” sorusuna, “Çıksınlar bunu belgelesinler, beni kimse aldatamaz” yanıtını vermişti.

2013- NE ALDATAN OLDUK NE DE ALDANAN OLDUK

Erdoğan 2013 yılında bir eğlence parkının açılışında “AK Parti iktidarı söz verdi mi sözünü yapar. Ne aldatan olduk ne de aldanan olduk” açıklaması yapmıştı.

2015- ALDATILDIK

Erdoğan geçtiğimiz gün Harp Akademileri Komutanlığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını işaret ederek, ‘Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı” dedi.