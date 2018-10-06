'Akkuyu'dan endişeliyim' diyen AKP'li vekil istifa etti

AKP Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu üyesi Emine Nur Günay’ın raporu uyarınca hazırlanan ve AKPM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak karar tasarısında, inşaatına başlanan ve “stratejik yatırım” statüsü verilen Akkuyu Nükleer Santralı’yla ilgili “derin endişeler” dile getirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, karar tasarısında Akkuyu’nun deprem bölgesinde inşa edildiği belirtilirken hükümetin “kendi vatandaşları tarafından da dile getirilen endişeleri dikkate alması gerektiği” vurgulandı. AKP’li Günay, karar tasarısına teamüllere aykırı olarak kendi onayı olmadan Akkuyu uyarılarının eklendiğini dile getirerek raportörlükten çekildiğini bildirdi.Günay, hazırladığı “Avrupa’da Nükleer Güvenlik ve Emniyet” başlıklı raporu AKPMSosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun 19 Eylül tarihli toplantısında sundu. Raporda, nükleer karşıtı ya da yanlısı bir tutum almadığını belirten Günay, “Bu rapor nükleer güvenlik ve emniyet bağlamında mevcut durumu anlamayı ve bu kapsamda gerekli yerlerde güven arttırıcı önlemler alınması için öneriler yapmayı amaçlamaktadır” denildi. Raporda genel olarak Avrupa’da nükleer güvenliğin sağlanması konusunda öneriler yer aldı.

RUM ÜYEDEN ŞERH

AKPM’nin Kıbrıs Rum Kesimi’nden üyesi Stella Kyriakides, Günay’ın raporunda Akkuyu’nun ayrıntılı şekilde ele alınmadığını belirterek Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye yaptığı Akkuyu’yu durdurma çağrısının göz ardı edilemeyeceğini savundu ve şerhi düştü. Komisyon toplantısında Kyriakides’in talebiyle karar tasarısına Akkuyu ile ilgili bölüm eklendi. Böylece Günay’ın raporu uyarınca hazırlanan karar tasarısında Akkuyu ile ilgili ‘endişeler’ yer aldı.

"AKKUYU'DA ENDİŞELİYİZ"

AKPM alt komisyonunda yapılan müzakerelerin ardından rapor ve karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edilen karar tasarısında Akkuyu ile ilgili olarak, “Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs’a sadece 85 kilometre uzaklıkta bulunan Mersin’deki Akkuyu nükleer güç santralı inşa etme planlarıyla alakalı olarak AKPM, bu nükleer güç santralının Türkiye’nin deprem bölgesine inşa edilmesiyle ilgili derin endişelerini bildirmektedir. Bu endişeler Avrupa Parlamentosu’nun 6 Temmuz 2017’de kabul ettiği 2308 numaralı önergesinde de dile getirilmişti ve AKPM bu görüşleri de paylaşmaktadır. AKPM, aynı zamanda Türk hükümetini Espoo Sözleşmesi’ne katılmaya ve kendi vatandaşları tarafından da dile getirilen endişeleri dikkate almaya ve komşu ülkelerle istişare etmeye çağırmaktadır” denildi.

AP 'DURDURUN' DEMİŞTİ

AKPM’nin karar taslağında atıfta bulunulan Avrupa Parlamentosu’nun 6 Temmuz 2017’de kabul ettiği raporda ise Türkiye’ye Akkuyu’yu durdurma çağrısında bulunulmuştu. AKP ’li Günay, Akkuyu konusunun 19 Eylül’deki alt komisyon toplantısında AKPM teamüllerine aykırı olarak raportör olarak kendisinin onayı olmadan Kıbrıslı Rum üyenin talebiyle karar tasarısına eklendiğini, bu toplantıda da itirazlarını dile getirdiğini belirtti. Günay, raporu bu şekliyle kabul etmeyeceğini ve raportörlükten çekildiğini AKPM Başkanlığı’na ve komisyon başkanına yazılı olarak ilettiğini bildirdi.Rapor halihazırda AKPM’nin internet sitesinde Emine Nur Günay imzasıyla bulunuyor. AKPM Genel Kurulu’nun 9 Ekim’de yapılacak oturumunda Günay’ın hazırladığı “Avrupa’da Nükleer Güvenlik ve Emniyet” başlıklı raporun görüşüleceği bilgisi de Genel Kurul gündeminde halen yer alıyor.