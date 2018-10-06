Ahmet Hakan'dan Meral Akşener yorumu

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "Meral Akşener’e çok büyük kıyak" başlıklı köşe yazısı şöyle:





"ÜÇ aşamalı bir olay vardı karşımızda:

- BİRİNCİ AŞAMA: Akşener, partisinin grup toplantısında Bahçeli’yi çok sert eleştirmişti.

- İKİNCİ AŞAMA: Bu sert eleştirilere kızan Bahçeli, Akşener’e tehdit gibi bir açıklamayla cevap vermişti.

- ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Meral Akşener de alttan almamış, “Demirden korksak trene binmezdik” diyerek meydan okumuştu.

Yani, buraya kadar tarafların birbirlerine tam olarak galebe çalamadığı olağanüstü sert bir atışmaydı söz konusu olan.

*

Sonra?

Sonra gecenin bir vaktinde DÖRDÜNCÜ AŞAMA devreye girdi:

MHP Üsküdar Teşkilatı’ndan bir grup, Meral Akşener’in evinin önüne dayandı.

*

Olayın işte bu aşaması... İşin rengini değiştirdi:

- Akşener birdenbire mağdur oldu.

- En azılı Akşener karşıtları bile “Gece vakti bir kadın siyasetçinin evinin önünde toplanmak delikanlılığa sığmaz” dediler.

- Örf, adet, anane, töre... Bütün bunlar anımsandı.

- Akşener’in kapıya çıkıp protestocu gruba “Gelin lan gelin!” diye bağırması, seçimin ardından epey hırpalanan Akşener imajının bir parça toparlanmasına yol açtı.

- Hepsinden önemlisi... Uzun süredir gündem olamayan Akşener, “küt” diye bir numaralı gündem oldu.

*

Ben olsam Devlet Bahçeli’nin yerine...

Gecenin bir vaktinde Akşener’in evinin önüne toplananlarla ilgili olarak şu iki şeyi düşünürdüm:

- BİR: Bunlar ya akılsız dost...

- İKİ: Ya da ajan provokatör...

*

Bahçeli de öyle düşünmüş olacak ki... MHP Üsküdar İlçe Yönetimi’ni görevden aldı.

ŞEHİTLER

ESKİDEN hiç değilse...

“Bunca şehit verdiğimiz bir gün... Çok ayıp kaçar, saygısızlık olur” falan denilerek davranışlara çekidüzen verilirdi.

Artık o da kalmadı.

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