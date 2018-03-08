Akşener İYİ Parti isminin nereden geldiğini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz ittifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz. İttifak üzerinden yapılan tartışmaların da muhatabı olarak kendimizi görmüyoruz" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde partisinin genel merkezinde kadın gazetecilerle bir araya geldi.

Akşener, bir soru üzerine İYİ Parti ismini gençlerin bulduğunu söyleyerek, "Bizim yaş grubumuzda yılların getirdiği sabit düşünceler var. Gençlerimize baktığımızda bir mizah gücü var. Sonuç itibarıyla bu gençlere hitap edecek bir isim. İki gece uyuyamadım arkadaşlarla paylaşmak için. O çocuklara söz vermiştim ben, bulduğunuzu kabul edeceğiz diye, sonuç olarak çok da iyi oldu" dedi.

'KARAMOLLAOĞLU'NUN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYUYORUZ'

İttifak çalışması kapsamında kendisine yöneltilen soruya ise Akşener, şu şekilde cevap verdi:

"Ben en başından, daha partiyi kurmadan evvel arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yaptığımız süreçte, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) ile birlikte yol yürümeyi kişisel olarak arzu ettiğimi söylemiştim. Şimdi AK Parti Genel Başkanı ve SP Genel Başkanı bir ittifak görüşmesi yaptı. Anladığım kadarıyla SP o kapıyı kapattı. Dolayısıyla net bir şey söyleyeyim: Biz ittifak arayışında olan bir siyasi parti değiliz. İttifak üzerinden yapılan tartışmaların da muhatabı olarak kendimizi görmüyoruz. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun tespitleri ve görüşlerine elbette saygı duyuyoruz."

BAHÇELİ'NİN ODASINDAKİ 17/25 SAATİ DURUYOR MU

Sürekli çemkiren, iftira atan bir tablo karşımızda. Sayın Erdoğan’ın milliyetçilik bilgisi zayıf, tarih bilgisi de yok. Kızılelma söyleminden de habersiz. Ama görülüyor ki şimdi ‘bozkurt’a da sahip çıkılıyor. Ben şimdi soruyorum Sayın Bahçeli’nin odasındaki 17/25 saati duruyor mu? Sayın Erdoğan, Bahçeli için söylediği sözler için özür diledi mi? Gibi sorularımız var."

PARTİ İSMİ NEREDEN GELDİ

Akşener, bir soru üzerine İYİ Parti ismini gençlerin bulduğunu söyleyerek, "Bizim yaş grubumuzda yılların getirdiği sabit düşünceler var. Gençlerimize baktığımızda bir mizah gücü var. Sonuç itibarıyla bu gençlere hitap edecek bir isim. İki gece uyuyamadım arkadaşlarla paylaşmak için. O çocuklara söz vermiştim ben, bulduğunuzu kabul edeceğiz diye, sonuç olarak çok da iyi oldu" dedi.

YÜZDE 33 KOTASI

Evet gerçeği, doğrusu odur. Ben yüzde otuz istemiştim ama böyle gerektiği için 25’te tuttuk. Büyük şehirlerde bulunur ama küçük şehirlerde sıkıntı yaşarız dedi arkadaşlar yoksa benim hedefim daha yüksekti.Kadınlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için siyasi hayatım boyunca çalıştım. Kadınlar için geriye baktığımızda yapamadıklarım oldu ama pişman olduğum bir şey yapmadım. Bakanlığım döneminde de bu konuda çalışmalarım oldu.

CUMARTESİ ANNELERİ AÇIKLAMASI

Cumartesi anneleri o zaman çok daha yoğundu. Bir otobüs yaptırmıştım içine sadece kadın polislerimizi koyduk. Gelin çocuklarınızı birlikte arayalım dedi. Anneler geldi birlikte aradık. Meclis Başkanlığım döneminde de bilirsiniz beni gündem dışı konuşmalarda her zaman kadınlara öncelik vermeye çalıştım. Ama yine de yapamadığım şeyler var bunları gerçekleştirmeye çalışmaya devam ediyorum."