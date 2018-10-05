Eren Erdem'den hukuk camiasına çağrı

DENİZ IŞIK - CUMHURİYET / Erdem, "Cumhuriyet Gazetesi vasıtasıyla tüm hukuk camiasına çağrı yapıyorum. İster AKP'li, ister CHP'li hangi partili olursa olsun bir hukukçu dosyamı savunmamızla birlikte okuyup tutukluluğuma hak verirse söz bir daha asla tutukluluğa itiraz etmeyeceğiz." dedi.

CHP 'nin tutuklu PM üyesi Eren Erdem tutukluluğunun 100. gününde avukatı Onur Cingil aracılığıyla gazetemizden hukuk camiasına çağrıda bulundu. İşte Erdem'in Silivri'den mesajı:

"Haksız ve hukuksuz yere tutuklanışımın 100. günü. Avukat arkadaşlarım 28 Eylül'de bu davayı tüm izleyenlerin ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin önünde tamamen çürüttü ve çökmüş kumpaslar çöplüğüne attılar.

Önce 19 Eylül duruşmamı iptal edip sonra 28 Eylül'de beni mahkemeye çıkarmayan heyet dersini avukat arkadaşlarımdan aldılar. Ben de 31 Ekim'de cilasını süreceğim.

Ancak, hiçbir delil, belge ve suç olgusu olmamasına gizli tanık kumpası çökmesine rağmen beni bırakmıyorlar! Bu bir gasp ve rehin alma durumudur.

Önümüzdeki celse "hukuki kurallar gereği" tahliye edilmem gerekiyor. Birlikte göreceğiz.

Cumhuriyet Gazetesi vasıtasıyla tüm hukuk camiasına çağrı yapıyorum. İster AKP'li, ister CHP'li hangi partili olursa olsun bir hukukçu dosyamı savunmamızla birlikte okuyup tutukluluğuma hak verirse söz bir daha asla tutukluluğa itiraz etmeyeceğiz. İşte bu kadar haklı ve güçlüyüz. Herkese içten selamlar"