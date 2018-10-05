CHP'den 'sağlıkta şiddet' için kanun teklifi

Şeker, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında hazırladığı sağlıkta şiddeti önlemeyi amaçlayan kanun teklifine ilişkin bilgi verdi.

“YILDA 12 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ÇEŞİTLİ ŞİDDET OLAYLARINA MARUZ BIRAKILIYOR”

Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce Meclis’e getirilmesini ve acilen yasalaştırılmasını isteyen Şeker şöyle dedi:

“Resmi Beyaz Kod verilerine göre, ortalama olarak, ayda bin, yılda da 12 bin sağlık çalışanı çeşitli şiddet olaylarına maruz bırakılıyor. 83 yıllık Cumhuriyet döneminde sadece 1 hekim katledilmişken 16 yıllık AKP iktidarında 11 hekim arkadaşımız katledildi.”

TEKLİFİN GEREKÇESİ

Şeker’in TBMM Başkanlığına sunduğu sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi açısından caydırıcı cezalar getirilmesini amaçlayan teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır.”

CEZALAR ARTIRILIYOR

Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine göre, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması veya yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan, nüfuz icra eden veya her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sağlık personeline yöneltilen söz konusu eylemlerin şiddet içermesi durumunda mezkûr ceza yarı oranında artırılacak. Verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeyecek ve bu cezalar adli para cezasına çevrilmeyecek.

Şiddetin ölümle sonuçlanması durumunda, fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacak.

Yargılanan kişiler hakkında cezada indirim sebepleri uygulanmayacak.