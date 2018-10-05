HDP'den AKP'li belediyenin yıktığı cami hakkında bomba iddia!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP'nin yıktığı cami ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Üsküdar Kirazlıtepe'de AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılan caminin bulunduğu boğaz manzaralı alanın Katar Şeyhi'ne verileceği iddia edildi.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Üsküdar'da yıkılan cami ile ilgili çarpıcı bir iddia paylaştı.

Gergerlioğlu, yıkılan caminin bulunduğu boğazı gören arazinin Katar Şeyhi'ne verileceği iddialarının olduğunu söyledi.

Katar Şeyhi kısa bir süre önce süper lüks bir uçak hediye etmiş, muhalefet ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek uçağı geri iade etmesini talep etmişti.

AKP'li Üsküdar Belediyesi camiyi böyle yıktı!