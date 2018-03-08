Tezcan CHP Tüzüğü'ne ilişkin son bilgileri paylaştı

DHA - CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in "Mevcut şartlar devam edecekse seçimi boykot edelim" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Sayın Perkşen o açıklamasında da kendisinin kişisel görüşü olduğunu söylüyor. Kişisel görüşünü ifade etmesi mümkün olabilir. Ama parti görüşümüz belli CHP seçime girecek ve iktidar olacak. Seçimlere güçlü ve kararlı bir şekilde girip iktidar olmak gibi bir hedefimiz var" dedi.

"ESKİ TÜZÜK TAMAMEN SİLİNİP ATILMIYOR TOPLU MEVZUAT TEKNİĞİNE UYGUN OLARAK YENİDEN YAZILDI"

Konuşmasına kadın hakları için ele ele mücadele verilmesi gerektiğini belirterek Kadınlar Günü'nü kutlayan Tezcan, "Kurultay ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüzük çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İki gün içerisinde inşallah tüzük değişikliğini de kurultayımız karara bağlayarak pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece birlikte başlayacağız. Tüzük kurultayımız bir çalışma kurultayı bu nedenle sadece kurultay üyelerimiz katılacak seyircisi yapılacak basına kapalı. Genel başkanımızın açılış konuşması sadece kamuoyu ile paylaşılacak. Eski tüzük tamamen silinip atılmıyor. Çok sayıda değişiklikten sonra bozulan tüzük bütünlüğü yeniden derli toplu mevzuat tekniğine uygun olarak yeniden yazıldı" diye konuştu.

"PARÇA PARÇA YAPILAN PARTİ REFORMUNU BİR TEMEL METİN ALTINDA TOPLUYORUZ"

Tezcan, "Partinin üye hukuku, örgüt hukuku ve partilinin hakları konusundaki kazanımlarının tamamı korunduğu gibi daha ileri bir noktaya taşınıyor.

Parça parça yapılan parti reformunu bir temel metin altında topluyoruz. Net anlaşılır, kolay, sistematik bir tüzük taslağı hazırlandı. Üye reformu ile ilgili önemli adımlarımız var. Geleceğe dönük de üyelerin aktif siyaset yapabileceği bir üyelik yapısının alt yapısını hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.



"İLK DEFA ÖN SEÇİM YÖNTEMİNİN UYGULANDIĞI ADAY SAPTAMA SÜREÇLERİNİ FİİLEN YAŞADIK"

Tezcan, "İlk defa sadece CHP'de değil Türkiye'de en geniş biçimde ön seçim yönteminin uygulandığı aday saptama süreçlerini fiilen yaşadık. Şimdi bunu tüzükte derli toplu biçimde ifade ediyoruz" dedi.

"GENÇLİK KOTASINI YÜZDE 10'DAN YÜZDE 20'YE ÇIKARDIK. CİNSİYET KOTASI YÜZDE 33'E ÇIKARILMIŞTI"

Tezcan, "Partinin özellikle gençliğin önünü açan siyasal düzenlemeler kadın mücadelesinin önünü açan siyasal mücadeleler konusunda tüzüğümüz yeni ve kapsamlı bir çerçeve çiziyor. Gençlik kotasını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkardık. Cinsiyet kotası yüzde 33'e çıkarılmıştı. Amaç dinamik ve güçlü bir örgüt. Sandıkları koruyan, sandıkta seçmen ile parti arasında temas noktası olan üye yapısı ve bu çerçevede güçlü bir örgüt, demokratik siyaset örgüt içerisinde bunu yerleştiren bir anlayış ile tüzüğümüzü yeniden hazırlıyoruz. Genel Başkanımızın başlattığı parti reformu hareketinin hukuki alt yapısının hazırlanması çevresinin sağlam bir zeminde tarif edilmesi olarak anlaşılmalıdır" açıklamasında bulundu.

CHP'li başkanlara ön seçim geliyor

HALUK PEKŞEN'İN "MEVCUT ŞARTLAR DEVAM EDECEKSE SEÇİMİ BOYKOT EDELİM" AÇIKLAMASI

CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in "Mevcut şartlar devam edecekse seçimi boykot edelim" şeklindeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Tezcan, "Sayın Perkşen o açıklamasında da kendisinin kişisel görüşü olduğunu söylüyor. Kişisel görüşünü ifade etmesi mümkün olabilir. Ama parti görüşümüz belli CHP seçime girecek ve iktidar olacak. Seçimlere güçlü ve kararlı bir şekilde girip iktidar olmak gibi bir hedefimiz var" diye konuştu.