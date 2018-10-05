Erkan Baş ve Barış Atay hakkında yeni iddia

Daha önce HDP'den ayrılacakları duyurulan Erkan Baş ve Barış Atay hakkında bu sefer tarih verildi.

Baş ile Atay’ın ayrılma kararlarının 6 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin Türkiye İşçi Partisi İstanbul İrtibat Bürosu’nda yapacakları basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin TİP İstanbul İrtibat Bürosu’nda yapacağı basın açıklamasına Barış Atay ile Erkan Baş’ın da katılacağı, HDP Genel Merkezi tarafından bugün basına duyurulmuştu.

Erkan Baş ile Barış Atay’ın HDP’den ayrılacakları daha önce de basına yansımış, her iki milletvekili de ayrılma kararını henüz vermediklerini belirterek TİP’in kuruluşunda yer almaya dönük sorumluluklarını yerine getirirken HDP ile yaptıkları ittifaka uygun davranacaklarını açıklamıştı.

HDP listesinden milletvekili adayı olarak seçime girdikleri dönemde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kurucu Meclis Üyeleri olan Erkan Baş ve Barış Atay’ın ayrılmalarının basında konuşulduğu günlerde HDP’den de, Baş ve Atay’ın açıklamalarını doğrulayan ifadeler kamuoyuna yansımış, TİP ile HDP arasında bir ittifak yapıldığı doğrulamıştı. 24 Haziran seçimleri öncesinde yapılan görüşmeler sonucunda HDP ve TİP’in ilgili organlarının kararı ile Baş ve Atay’ın aday olduklarını doğrulayan HDP’liler, her iki ismin seçimlerden sonra da TİP’in kuruluş çalışmalarında yer alacaklarını ve partileri resmi olarak kurulduktan sonra ise TİP’e katılacakları konusunda seçim öncesinde karşılıklı

uzlaşı sağlandığını belirtmişti.

ABC Gazetesi'nde yer alan habere göre, HDP’nin yetkili organları ile TİP Kurucu Meclis Üyelerinin bilgisi dahilinde olan Erkan Baş ile Barış Atay’ın HDP’den ayrılmalarının 6 Ekim Cumartesi günü resmileşmesi ve Erkan Baş ile Barış Atay’ın TİP milletvekili olarak yollarına devam etmeleri bekleniyor.