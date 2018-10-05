CHP, Gençlik Festivali'ni iptal etti

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz konserin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu. Yılmaz yaptığı açıklamada “Batman’ın Gercüş ilçesinde teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 8 vatan evladımız şehit düştü. Yaşanan bu elim hadise nedeniyle CHP Gençlik Kolları olarak 6 Ekim’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta düzenleyeceğimiz konseri iptal ederek ileri bir tarihe erteledik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; tüm ulusumuza sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.