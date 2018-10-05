CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz konserin ileri bir tarihe ertelendiği duyurdu. Yılmaz yaptığı açıklamada “Batman’ın Gercüş ilçesinde teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 8 vatan evladımız şehit düştü. Yaşanan bu elim hadise nedeniyle CHP Gençlik Kolları olarak 6 Ekim’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta düzenleyeceğimiz konseri iptal ederek ileri bir tarihe erteledik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; tüm ulusumuza sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi.
5 Ekim 2018 19:22
CHP, Gençlik Festivali'ni iptal etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları’nın 6 Ekim Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenleyeceği konser, Batman’daki hain saldırıda 8 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.
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