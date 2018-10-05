Erdoğan'a isyan etti: Devleti damadına teslim ettin

AKP Düzce eski İl Başkanı, Diriliş Postası eski Ankara Temsilcisi ve yazarı, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün siyasi danışmanlığını yapmış Saim Tut, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı çok sert bir dille eleştirdi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ı ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı çok ağır bir dille eleştiren Saim Tut, “Sırf kendi damadınız olduğu için devleti resmen teslim etmeye çalıştığınız Berat Albayrak'ın tek bir özelliğini söyleyiniz bana?” ifadelerini kullandı.

“Emin olun ve bilin ki böyle giderse çok kısa bir süreçte yıkılacaktır AK Parti” diyen Saim Tut, “Çok sevip güvendiğiniz ve sizden sonrasına hazırladığınız damadınızı bu millet asla kabullenmeyecektir” şeklinde yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Sevgili Reis, bu dava denilen şey sizin babanızın malı ve iktidarınızı korumak için yeri geldiğinde hamasetle, üç beş ayet okumakla başvurabileceğiniz kullanışlı bir aygıt olmaktan, sığ ve sınırlı kesimlerin çapsız öngörülerinden ötedir” sözleriyle çok ağır bir dille eleştiren Saim Tut, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partinin dışına itilmesini de eleştiriyor.

Saim Tut, Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da dinci Akit gazetesine "Olmasaydı da olurduk" ilanını veren Sancaktar ekibinde de yer aldı. “Olmasaydı da olurduk” ilanından sonra Sancaktar dergisinin manifestosunun okunduğu videoda, metni Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak okurken, Saim Tut da Sancaktar dergisi ile yanında duruyordu. Saim Tut, Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak'a yakınlığıyla da biliniyor.

Saim Tut, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde, Davutoğlu’nun daveti üzerine Çankaya’daki yemeğe de katılmıştı.