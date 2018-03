Sarıbay: Kadın toplum içindeyse o toplum medenidir

Sarıbay açıklamasında kadının toplum içinde olmasıyla o toplumun medeni, ileri ve üretken olacağını belirtti.

"KADINLARIMIZ HER ZAMAN BAŞ TACIMIZDIR"

Kadının yeryüzünde ki varlığının değeri, etkisi, enerjisi hayatın her alanına sızar ve sızdığı her yerden yeni yaşamlar doğar diyerek sözlerine başlayan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Yaşamın her alanında bizleri onurlandıran, değerlerimizin yaşatılmasında sergiledikleri fedakarlık ve hoşgörüyle bütün güzelliklere layık olan kadınlarımız her zaman baş tacıdır. Emekleri hayatımızın bir gününe sığdırılamayacak kadar yücedir. Kadının katılmadığı, kadının yok sayıldığı bir topluluğu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir. Kadın toplum içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplumum içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplumun içindeyse o toplum üretkendir” diye konuştu.

EĞİTİMLİ VE ÖZGÜR KADINLARLA DAHA ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE

Eğitimli ve özgür kadınlarımızla daha güçlü ve çağdaş bir Türkiye’ye kavuşacağımıza olan inancım tamdır diyerek sözlerine devam eden Sarıbay, “Kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, kadının birey olarak var olduğu, şiddetin olmadığı, sosyal yaşamın her alanında, yönetimin her aşamasında daha çok yer aldığı bir düzende barış ve refah içerisinde yaşayacağımız yarınlar dileğiyle tüm 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.