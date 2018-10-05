AKP'den Meclis'te CHP'li üyelere tehdit

Maltepe Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi, ilçe meclisine oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sırasında meclisi tehdit eden AKP Maltepe İlçe Başkanı ve meclis üyeleri, daha sonrasında toplantıyı terk etti. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Teker teker kaçmanıza gerek yok Maltepe halkı gereken kararı verecektir. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Aldığınız bu harcırahlar size helal olmayacak. Hepiniz fakir, fukaranın vergileriyle bu koltuklarda oturuyorsunuz” sözleriyle AKP’li meclis üyelerine tepki gösterdi.

Maltepe Belediye Meclisi’nin ekim ayı üçüncü oturumu, Meclis Başkanvekili Hasan Gökkaya başkanlığında gerçekleştirildi. 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü ve vatandaşların da katıldığı meclis görüşmelerinde, Başkan Yardımcısı Canan Döner tarafından bütçe sunuldu.

Yatırım ve hizmet ağırlıklı bir bütçe olarak hazırlanan ve tasarruftan yatırım ağırlıklı bir bütçeye geçişin bir örneği olarak gösterilen bütçe, bir önceki seneye göre yüzde 22 oranında artarak 488 milyon 406 bin TL olarak kabul edildi.

Bütçe kabul edildikten sonra bir teşekkür konuşması yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şunları söyledi: “1850 sokağımızda yaşayan vatandaşlarımızın kapısın tek tek çaldık ve çalmaya devam ediyoruz. Biz halkımıza hesap vererek sosyal demokrat bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Hacı Bektaş’tan, Yunus Emre’den ve Mevlana’dan öğrendiğimiz hümanist anlayışla kardeşçe, hep beraber Maltepemizde yaşıyoruz. Bu kapsamda insanlara yatağa aç girmesin diyerek Halkkart uygulamasını başlattık. Yoksul ile zengin ayrımı yapılmayan bir Maltepe yaratalım istedik.”

“19 MADDELİK SORUNUN ÇOĞUNU ÇÖZDÜK”

Bütçenin kabul edilmesi sonrası bir konuşma yapan ve bütçede emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “30 Mart 2014’te yapılan seçimlerden önce Maltepe halkı, sivil toplum kuruluşları ve medyayla da paylaşarak 19 maddelik bir seçim bildirgesi hazırlatmıştım. Biz bu bildirgeyi ilçemizin 18 mahallesini tek tek dolaşarak öncelikli sorunları tespit edip yapmıştık. Rabbime şükürler olsun ki bürokratlarımın ve siz değerli halkımın da desteğiyle 1-2’si haricinde bu bildirgede yer alan sorunları çözdük. Bizlere ne kadar çamur atarlarsa atsınlar başımız dik, alnımız ak çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Maltepe’yi katılımcı bir anlayışla yöneterek bütün bileşenleriyle Maltepe seninle değişecek dedim, çok şükür değiştirdim de” diye konuştu.

“KİMSEYİ AYRIŞTIRMADIK”

Hizmet yaparken hiç kimseyi ayrıştırmadıklarını ifade eden Ali Kılıç, şunları söyledi: “Göreve gelir gelmez bizlere en az oy çıkan mahallelere giderek ilk kreşleri orada açtık. 1850 sokağımızda yaşayan vatandaşlarımızın kapısın tek tek çaldık ve çalmaya devam ediyoruz. Biz halkımıza hesap vererek sosyal demokrat bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Hacı Bektaş’tan, Yunus Emre’den ve Mevlana’dan öğrendiğimiz hümanist anlayışla kardeşçe, hep beraber Maltepemizde yaşıyoruz. Bu kapsamda insanlara yatağa aç girmesin diyerek Halkkart uygulamasını başlattık. Yoksul ile zengin ayrımı yapılmayan bir Maltepe yaratalım istedik.”

M’Expo projesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hayri Şengül’e verilen hapis cezasıyla ilgili gelen eleştirilere yönelik de bir açıklama yapan Kılıç, “Bizlere bütçe görüşmelerinde ağırlıklı olarak iki eleştiri geldi. Bunlardan ilki M’Expo. M’Expo için Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza giderek bunun bir Türkiye projesi olduğunu anlattım. Büyük bir heyecan duydular. Sayın Cuhmurbaşkanımıza da mektup yazdım. Mektupta Cumhurbaşkanımıza 1.5 milyon metrekareyi kapsayan ve yaklaşık 35 bin vatandaşımıza iş imkanı sağlayacak büyük bir proje olduğundan bahsettim. Gerekli finansmanları da bulduk. Sayın Münih Anakent eski Belediye Başkanı Christian Ude de ücretsiz danışmanlık yaparak, bize bu konuda yol gösterdi. Gerekli kredileri bulduk ama tabi ki ulusal siyasetteki aktörlerin de, buna onay vermesi gerek. Diğer eleştiri gelen bir konu da, eski Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Hayri Şengül’e verilen 10 yıllık hapis cezası. Bu ceza için temyiz sürecine gidildi ve henüz kesinleşmiş bir mâhkumiyet var. Aksi bir karar da çıkabilir. Bununla belediyemizi zan altında tutanlar acaba bunu göz önünde bulunduruyorlar mı?” şeklinde konuştu.

“DEDİKODU SİYASETİ…”

Belediyeye 70 kez müfettiş geldiğini ve bütün raporların olumlu sonuçlandığını ifade ederek konuşmasına devam eden Kılıç, şunları kaydetti:

“Bizleri birtakım ithamlarla suçlayanlar acaba bu raporları görmüyorlar mı? Bu bütçeyle personel maaşınızı dahi ödeyemezsiniz diyenler şimdi olanları görüp utanmıyor mu? Dedikodu siyaseti ile Maltepe yönetilemez. Ne borç batağındayız, ne de herhangi bir sıkıntımız var. 3 yıl önce ekonominin bu hale geleceğini öngördüğümüzden minimum bütçe oluşturarak tasarrufta bulunduk ve şu an geldiğimiz noktada çok şükür alnımız ak, başımız dik. 500 bin nüfusa sahip tüm Maltepelilerin başkanıyım, görevimde partili asla değilim. Herkese eşit ve adil hizmetle görevliyim. Söz verdiğimiz gibi Maltepe Cemevi’ni yapacağız. İzzettin Doğan benim hocam, yok orayı Cem Vakfı’ndan almışız, yok birilerine vermişiz. Bu tür dedikodularla iş yürümez. Yalan-yanlış iddialarla ortalık bu şekilde bulandırılamaz. Cemevini yaptığımız gibi, Cevizli’de kurban alan olarak yıllarca ilkel biçimde kullanılan o alanı da Maltepemize şehir parkı olarak kazandırıp, parkımızı inşallah 29 Ekim’de Koray Avcı’nın sahne alacağı bir konserle açacağız. Partim beni veya kimi aday gösterirse göstersin yüzde 60 düzeyinde bir oy alacağımıza inanıyor ve sosyal demokrat belediyeciliğinin bir kalesi olduğumuz gerçeğini de halkımızın yakasına madalya olarak takmak istiyoruz.”

AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi

AKP İLÇE BAŞKANINDAN AÇIK TEHDİT

Maltepe Belediye Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri sırasında İBB Meclisi’ne geldiğinde gerekeni yapacağını ifade eden AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi’ye, “CHP sıralarından tehdit mi ediyorsunuz?” diye sorulması üzerine Erikçi, “Tehditse tehdit ediyorum. Gereken yerde gereken gücümüzü göstermesini biliriz” dedi. Erikçi, belediye bürokratlarına da, dosyalara imza atmayın diyerek, gözdağı verdi.

Ardından söz alarak kürsüye çıkan Maltepe Belediye Meclisi’nin AKP’li meclis üyesi Serkan Bahadır ise tehditleri meclis kürsüsünden sürdürdü. Bahadır, “Bu devlete karşı gelen belediye başkanlarına, bürokratlara gerekeni yaptık. Sizler için de gerekeni yaparız. Biz dediğimiz yaparız” diye konuştu.

AKP'li Serkan Bahadır

BAŞKAN KILIÇ: KAÇMAYIN

Konuşmaların ardından meclisi terk eden AKP’li meclis üyelerine tepkisini dile getiren Başkan Ali Kılıç, “Teker teker kaçmanıza gerek yok Maltepe halkı gereken kararı verecektir. Halkımızın takdirine bırakıyorum. Aldığınız bu harcırahlar size helal olmayacak. Hepiniz fakir, fukaranın vergileriyle bu koltuklarda oturuyorsunuz” diye konuştu.