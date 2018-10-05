CHP'den Akşener'in evinin önündeki provokasyon girişimine ilk yorum

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Bu hanımefendiye son ihtarım...’ şeklindeki açıklaması; Sayın Akşener’i, partinin radikal tabanına açıkça hedef göstermektir” dedi.

Altay, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Siyasetin müzakere yanı kadar münakaşa yanı da vardır. Elbette siyasi partiler arasında sert tartışmalar da yaşanabilir. Ancak siyasetin; tehdit, hedef gösterme ve şiddete yönlendirme yönü asla olamaz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Bu hanımefendiye son ihtarım...’ şeklindeki açıklaması; Sayın Akşener’i, partinin radikal tabanına açıkça hedef göstermektir.

Nitekim sonrasında yaşananlar da bunu doğrulamaktadır.

Bir genel başkanın açıklaması ve örtülü yönlendirmesi üzerine; bir başka siyasi partinin genel başkanının evinin etrafında tehdit gösterileri yapılması, Türk siyaset tarihinde bir ilktir. Ve bir utançtır.

Bahçeli’nin kontrolsüz ve saldırgan tutumu son zamanlarda kabul edilebilir sınırların çok üstünde, demokratik zemini tahrip edecek boyutlardadır. Yapılan iş siyaset değil, mafya yöntemlerinin de ilerisinde kaba ve aşağılıktır.

Bahçeli’nin tutumu; Recep Tayyip Erdoğan’ın gerilimden beslenme politikasına özentisinin bayağı bir örneğidir.

Bu demeç ve yaşanan olayların; ülkemizdeki ağır ekonomik krizi perdelemeye yönelik bir hamle olduğu da gözden kaçmamaktadır.

Siyaseti; demokratik zemininden çıkaracak, başka mecralara çekecek her türlü söyleme son verilerek; başta ekonomik kriz olmak üzere ülkemizin gerçek sorunlarına çözüm arayışlarına yönelinmesi en büyük temennimizdir. Sayın Meral Akşener ve İyi Parti’ye geçmiş olsun diliyoruz.”