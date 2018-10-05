5 Ekim 2018 15:47

Hakkında fezleke hazırlanan CHP'li ve HDP'li vekillerin listesi

Hakkında fezleke hazırlanan CHP'li ve HDP'li vekillerin listesi
CHP'li 3 vekil hakkında Cumhurbaşkanına hakaretten fezleke hazırlandı.
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Ankara Başsavcılığı CHP'li 3 milletvekili hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" iddiası ile fezleke hazırladı. Savcılık CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenledi.

Öte yandan başsavcılık 12 HDP'li vekil hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan fezleke hazırladı. Hakkında fezleke düzenlenen HDP'li vekiller ise Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül,
Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan oldu.

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