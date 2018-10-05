CHP'li 3, HDP'li 12 vekil için fezleke

Ankara Başsavcılığı CHP'li 3 milletvekili hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" iddiası ile fezleke hazırladı. Savcılık CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenledi.

Öte yandan başsavcılık 12 HDP'li vekil hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan fezleke hazırladı. Hakkında fezleke düzenlenen HDP'li vekiller ise Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül,

Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan oldu.