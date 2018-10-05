MHP'den tansiyon yükseltecek açıklama

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İYİ Partililere ağır hakaretler içeren bir yazılı açıklama yaptı.

Dün gece MHP'li bir grubun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde yapılan provokasyona sahip çıkan Gür, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye boyundan büyük hayasızca saldırıda bulunmuş bu truva atı sosyal medyadan Türk kadınına yakışmayacak bir hal içinde demokratik protesto hakkını kullanan bir gruba bayağı davranışlarını, provokasyona açık davetini kamuoyuyla paylaşmıştır" dedi.İYİ Partilileri de hedef alan açıklamada “Son zamanlarda muhteris kılıklı karakterler içimizdeki Truva atının izinden yola düşerek Türk milliyetçiliğinin gönül birlikteliğinden ayrılarak ip’e sarılmayı tercih etmişlerdir” denildi.

Gür'ün yazılı açıklaması şu şekilde: