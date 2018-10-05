Akşener operasyonu: 11 gözaltı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki protestoyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan beraberindeki 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı haberinin basına yansıdığı sırada MHP de ilçe teşkilatını görevden aldığını duyurdu.

Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor.