AKP Karabağlar'da öne çıkan iki isim

Burak Cilasun / Ben HABER 30'un üstünde ili geride bırakan 500 bin nüfusu, 380 bin seçmeniyle Büyükşehir seçimlerine dahi etki etme potansiyeli olan Karabağlar'da Adalet ve Kalkınma Partisi, yerel seçimler öncesinde adayını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karabağlar'ın ilçe olmasıyla birlikte 2009 yılında ilçede yaşanan ilk yerel seçimde SGK'da bürokrat olan Sıddık Topaloğlu'nu aday olarak gösteren AK Parti, ilçede 24 bin oy farkıyla seçimi kaybetmişti. Seçim sonrası yapılan değerlendirmelerde teşkilat dışından bir aday göstermenin bedelinin ödendiği fikri öne çıkmıştı. 2014 yılındaki yerel seçimlerdeyse geçmişte merkez sağda siyaset yapan Necip Kalkan'ı aday gösteren AK Parti, Binali Yıldırım'ın da Büyükşehir adaylığının rüzgarıyla farkı 8 bine kadar indirse de ilçede tartışmalar bitmedi. Kalkan'ın adaylık sürecinde teşkilat tarafından yeterli desteği alamadığı dile getirildi.

24 Haziran itibariyle gerçekleşen seçimlerde fark yeniden 19 binlere kadar çıkarken, AK Parti cephesi yerel seçimler için umut tazelemek istiyor. Cumhur İttifakı ile girilecek bir seçimde oy toplamının CHP'yi geçiyor olması partililerde heyecan yaratırken aday belirlenme çalışmaları sürüyor.

KAYMAKAM TUNÇ ADAY GÖSTERİLİRSE...

İlçede adaylığı konuşulan isimlerden biri Karabağlar Kaymakamı M. Sadık Tunç. Kaymakam Tunç'un aday gösterilme ihtimaliyse partilileri bölmüşe benziyor. Mardin kökenli Tunç'un olası adaylığını destekleyen isimlerin başında yine hemşerisi ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile yine İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya olduğu belirtiliyor. Parti kulislerindeyse teşkilat dışı adaya soğuk bakıldığı ve Cumhur İttifakı ile birlikte sandık ortağı MHP'lilerin de Tunç'un olası adaylığı durumunda kendilerini geri çekecekleri iddia ediliyor. Kulislerde "Geçmiş seçimlerde teşkilat dışı bürokrat adayla kaybettik. Yine aynı yenilgiyi yaşayayabiliriz" endişesinin hakim olduğu, gelen duyumlar arasında.

TEŞKİLATTAN İSİMLERİN BAŞINDA BİLAL DOĞAN GELİYOR

Karabağlar Belediye Başkanlığı için AK Parti teşkilatlarında konuşulan isimlerin başında yakın zamana kadar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği, il yöneticiliği ve milletvekili adaylığı gibi partinin birçok kademesinde görer yapmış ve yer almış olan Bilal Doğan geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yer alarak yerel yönetimlere ilişkin tecrübe sahibi olan Doğan'ın da son dönemde Karabağlar üzerine yaptığı çıkışlarla, görevi istediği biliniyor. Doğan ayrıca 24 Haziran öncesinde de bölgesinde dikkat çekici seçim çalışmalarına imza atmıştı.

MASADA BAŞKA HANGİ İSİMLER VAR?

Karabağlar Belediye Başkanlığı için AK Parti teşkilatı içinde konuşulan isim yalnızca Bilal Doğan ile de sınırlı değil. Doğan ile birlikte Karabağlar'da ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği yapan isimler Bünyamin Demir ve İmet Tunç ile birlikte AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı ve AK Parti İzmir İl Yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Kazım Erten'in isimleri de masada bulunuyor.