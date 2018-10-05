Yaşanan gerginliğin ardından MHP'den flaş hamle!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Meral Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde dün gece yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Tespit çalışmalarının devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

MHP'den Akşener'e: Hatırlatmak isteriz

MHP ÜSKÜDAR TEŞKİLATI GÖREVDEN ALINDI

MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı da Genel Merkez tarafından görevden alındı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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