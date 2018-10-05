Gürsel Tekin'den öğretmenleri sevindirecek haber!

Teklifle, tüm eğitimcilere 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla birer maaş ikramiye verilmesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde: “Bugün, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz zor ekonomik koşullarda yaşamakta, maaşları temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır. Öğretmenlerimizin ekonomik sorunlarının kısmen de olsa giderilebilmesi ve öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Kutsal bir meslek olan öğretmenliğin daha cazip hâle getirilmesi, öğretmenlik için yapılacak başvuruların artmasına ve daha nitelikli eleman temin edilmesine yardımcı olacaktır. Eğitim öğretimin temel unsuru olan, bireyi geleceğe hazırlamak görevi ve sorumluluğunu üstlenmiş eğitimcilerimizin bir ülkenin geleceğini de şekillendirdikleri göz önüne alınacak olursa, ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesi sosyal devletin gereğidir. Bu kanun teklifiyle günümüz koşullarında eğitimcilerimizi ekonomik olarak da onurlandırmak adına Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle her yıl 5 Ekim tarihinde bir maaş ikramiye verilmesi amaçlanmıştır“ İfadesi kullanıldı.