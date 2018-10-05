HDP'den Akşener mesajı

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önünde MHP’li bir grubun yaptığı gösteriyle ilgili, “Bu tür yasa dışı yollarla, bu tür haydutluk girişimleriyle siyasi sorunları, gerilimleri sokaklara taşımanın anlamı olmadığını söylüyor, Sayın Akşener’e geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında sorulan soru üzerine şunları söyledi, “Siyasi partiler arasında tartışma olur, atışma, gerilim olur. Bunların hepsi normaldir. Ama dün akşam Sayın Akşener’in evinin önünde gösteri yapılması ne siyasi açıdan ne insani açıdan kabul edilebilir, yok sayılabilir bir durumdur. Ahlaken de kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla siyasetteki tartışmaları, gerilimleri demokratik yollarla konuşarak, müzakere ederek çözmek gerekir. Biz böyle yapmayı her zaman doğru buluyoruz bundan sonra da böyle yapacağız. Diğer siyasi partilere de bu tür yasa dışı yollarla bu tür haydutluk girişimleriyle siyasi sorunları, gerilimleri sokaklara taşımanın anlamı olmadığını bir daha söylüyor ve Sayın Akşener’e geçmiş olsun diyoruz.”