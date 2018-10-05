CHP'li Sındır: Bugün borç alan yarın emir alır

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, seçim çevresinde bazı STK temsilcileri ve hemşerileriyle buluştu, AKP iktidarına yüklendi.

Sındır, “Hep söyledik, bugün borç alan yarın da emir alır. Gece yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam. Elektrik yüzde 40, domates yüzde 35 yükseldi, vatandaşın maaşı kuşa döndü” dedi.

“BORÇLARIMIZIN FAİZİNİ ÖDEMEK İÇİN DAHİ BORÇLANIYORUZ”

AKP iktidarının 16 yıl boyunca israf ve rant ekonomisine ülkeyi teslim ettiğini dile getiren Sındır, “16 yıl boyunca yoksulluğu, terörü yönettiler dış politikayı sıfır sorundan sırf soruna taşıdılar. Toplumsal bağları güçlendirmek, kardeşçe bir yaşamı tesis etmek yerine vatandaşlarımızı birbirinden ayrıştıran söylemlerden biran olsun vazgeçmediler. İşçinin, emekçinin, emeklinin hakkını, alın terini yok saydılar. 158 milyar dolar faize para ödediler. Artık kasa boşaldı; borçlarımızı ödemek için borçlanıyoruz, borçlarımızın faizini ödemek için de borçlanıyoruz. Bugün ülkemizi tefecilere teslim eden bir zihniyet ve anlayışla karşı karşıyayız. ‘Ekonomimizin temelleri sağlam’ diyenler bugün halkı değil kendini kandırıyor. ‘Mesele Türkiye meselesi, mesele İslam meselesi’ diyerek hamaset yapılıyor, ekonomide olan bitenin sorumluluğu ise dış güçlere yıkılıyor” dedi.

“BUGÜN BORÇ ALAN YARIN EMİR ALIR”

Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini ifade eden Sındır, “hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bugün borç alan yarın da emir alır. Yıllık enflasyon (TÜFE) 24,52 oldu. Cebimizdeki 100 liranın 25 lirası uçtu gitti. Enflasyon rakamları aylık bazda 2001’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Üretici fiyat endeksinde ise yıllık bazda 46,15 artış kaydedildi. Bu henüz vatandaşın cebine, sofrasına yansımadı fakat elbette yansıyacak o zaman vay halimize. Ücretlilerin maaşları son iki aylık kur farkı ve enflasyona bağlı olarak en az yüzde 40 eridi. Bu erimemin karşılığı maaş zammı olarak ücretliye derhal ödenmeli.” dedi.

“SABAH AKŞAM ZAM”

Vatandaşların her gün yeni bir zam haberi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gece yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam. Elektrikte aylık bazda artış yüzde 40. Petrol ve doğal gazda artış yüzde 17. Domateste 35, sivri biber 32, bilgisayar 31, salça 29, liste uzayıp gidiyor. Bu rakamlar evde yangın var diyor yangın. Ama iktidar yangına benzinle gidiyor. Tek adam yönetiminden, popülist politikalardan vazgeçmeden, akıl ve bilim rehber edinilmeden, üretim ekonomisine geçilmeden, kayırmacılık, kaynak israfı ve yolsuzluklar son bulmadan Türkiye ne borç batağından kurtulabilir ne de refah günlere ulaşabilir.”