ANKARA (ANKA)-CHP, kadına ve çocuğa şiddet uyguladığı için ceza alan kişilerin ömür boyu silah taşımaktan ve ruhsat edinmekten men edilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silah Kanunu Teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklife göre, silah ruhsatı talebinde bulunan kişinin, belirli bir cezaya mahkumiyete bağlı hak yoksunluğunun bulunmaması şart olacak. Kadına ve çocuğa şiddet uyguladığı için ceza alanlar ve hakkında soruşturma açılanlar mahkemeden beraat kararı alıncaya kadar ruhsat edinemeyecek. Ruhsatı olanların silah ruhsatları beraat kararına kadar iptal edilecek ve silahlarına emniyet görevlilerince el konulacak. Kadına ve çocuğa şiddet uyguladığı için ceza alan kişiler ömür boyu silah taşımaktan ve ruhsat edinmekten men edilecek.

Kişi, sahibi bulunduğu ruhsatlı ateşli silah için bir yılda azami ikiyüz adet fişek temin edebilecek.

-RUHSATLI SİLAHIN BULUNDURULABİLMESİ VE TAŞINABİLMESİ-

Silah ruhsatı sahibi, ruhsatın taşıma iznini kapsamaması halinde silahını ancak mesken veya işyerinde bulundurabilecek. Kişi silahını hangi mesken veya işyerinde bulunduracağını, bulundurulacak yerle ilgili değişiklikleri, ruhsat işlemlerini yürüten kolluk birimine önceden bildirmekle yükümlü olacak.