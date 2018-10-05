MHP'den Akşener'e: Hatırlatmak isteriz

"Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz."

MHP Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, dün gece Akşener'in evinin önünde yapılan protestoya değinilmedi.

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İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak bir açıklama yayımladı.

Dün Akşener'in evinin önünde MHP'li olduğunu söyleyen kişilerce yapılan protestoya değinilmeyen açıklamada, "Demirden korksa trene binmeyeceğini ifade edene, bir kere yanlış trene bindiyse; koridordan ters tarafa yürümesinin hiçbir anlamı olmayacağını hatırlatmak isteriz. Son olarak; Ülkücü Hareketin kadife eldiven içindeki demir yumruk olduğunu da kimse unutmamalıdır" dendi.