Akşener'den Emine Erdoğan'a çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İhtiras ağına düşmüş Cumhurbaşkanını şikâyet edecek, kontrol edebilecek tek bir yer kalmıştır, o da Emine Erdoğan hanımefendinin kendisidir. Hanımefendiden istirhamımız eşleri beyefendiye ‘biraz da evde oturmasını’ söylemesidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle kaleme aldığı ve kadın sivil toplum kuruluşlarına gönderdiği mektubu kadın gazetecilerle paylaştı. Gazete Duvar'ın haberine göre, İYİ Parti Genel Merkezi’nde kadın gazetecilerle bir araya gelen Akşener, STK’lara gönderdiği mektubu okudu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener mektubunda şu ifadelere yer verdi,



“…Ülkemizdeki mevcut koşullar, kadına, çocuğa dair sorunların çözülmesi şöyle dursun giderek derinleşmesine neden olmaktadır. Kadına ve onun temsil ettiği tüm alanlara dair çözümler asla ve kat’a kadınla empati kurmayan, kuramayan, buna niyetli de olmayan bir yönetim anlayışla çözülemez. Bu gerçeğin sizler de farkındasınız. Biz kadınların hep birlikte olarak korku duvarını yıkmaktan başka çaremiz bulunmamaktadır.

‘EMPATİ YOKSUNU CUMHURBAŞKANI VAR’

Sizler de çok iyi bilmektesiniz ki, bugün ülkemizde kontrol dışı, denetlenemez, empati yoksunu bir cumhurbaşkanı vardır. O Cumhurbaşkanı, çocuklarımızın eğitim durumundan, bir kısmının uğradığı tacize, kadınlarımızın yaşadığı şiddet ve cinayetlerden, çalışma koşullarına kadar her duruma, sadece ve sadece kendi gücüne hizmet edecek bir çerçeveden bakmaktadır.

Çünkü, o Cumhurbaşkanı kadınların ve çocukların sorunlarına odaklanamayacak kadar kendisine odaklanmış durumdadır. O Cumhurbaşkanı ihtiras tramvayına binmiştir. Başkanlık ihtirası, insanlara insan gibi bakmasını engellemekte, sadece oy sayısı gibi görmesine yol açmaktadır. Kendisi için, başkanlık uğrunda feda edilemez bir şey yoktur.

‘ŞİKAYET EDECEK TEK YER KALDI’

Bugün ülkemizde, ihtiras ağına düşmüş Cumhurbaşkanını şikâyet edecek, kontrol edebilecek tek bir yer kalmıştır, o da Emine Erdoğan hanımefendinin kendisidir. Hanımefendiden istirhamımız eşleri beyefendiye ‘biraz da evde oturmasını’ söylemesidir.

Türkiye’yi bu ihtiras ağından kurtaracaksa kadınlar kurtaracaktır…”