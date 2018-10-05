Valilik'ten Akşener soruşturması

İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak dün gece Meral Akşener'in evinin önünde toplananlar hakkında tahkikat başlattığını duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

04.10.2018 günü 23.30 sularında İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır.

Sayın Genel Başkan’ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir.

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir.