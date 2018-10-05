5 Ekim 2018 10:29

Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı
Gece Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından toplanılmış, sloganlar atılmıştı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır" dedi.

Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından dün gece slogan atılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır" ifadesini kullandı.

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