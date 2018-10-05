İYİ Parti'nin önü polis tarafından kapatıldı

Duvar - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve bir grubun Meral Akşener'in evinin önünde toplanmasının ardından gerilim tırmanırken, polis İYİ Genel Merkezi'nin olduğu yolu trafiğe kapattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in karşılıklı açıklamaları sonrası İYİ Parti Genel Merkezi’ne önündeki polisiye önlemler artırıldı. İYİ Parti’nin Ankara Mustafa Kemal Mahallesi, 2120’inci Caddede bulunan genel merkez binasının önü polis tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Bahçeli’nin, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” açıklamasına, aynı şekilde Twitter üzerinden yanıt veren Akşener, “Demirden korksak trene binmezdik” diyerek İYİ Parti Genel Merkezi’nin adresini paylaşmıştı.

Dün gece yarısı Akşener’in İstanbul Beylerbeyi’ndeki evinin önüne giderek slogan atan bir grup MHP’liye o sırada evde bulunan Akşener ile eşi sözlü olarak tepki göstermişti.

Yaşananlar üzerine İYi Parti Başkanlık Divanı İstanbul’a gitti.

Başkanlık Divanı ve milletvekilleri bugün saat 11.30’da Akşener’in, İstanbul Beylerbeyi’ndeki evinin önünde basın toplantısı yapacak.