AKP'li vekiller, Erdoğan'ın getirdiği sistemden şikayetçi

EMİNE KAPLAN/ CUMHURİYET- AKP’nin Kızılcahamam kampı, bugün başlıyor. Son 5 yıldır kamplarını Afyon’da yapan AKP, Kızılcahamam’daki Bank Asya’ya ait olan otelin el değiştirmesinin ardından kampını burada yapma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın iç ve dış siyasete yönelik mesajlar vereceği konuşmasıyla başlayacak kamp, pazar günü sona erecek. Kampta Erdoğan’ın moderatörlüğünde ‘genel istişare ve değerlendirme’ toplantısı yapılacak. Bu bölümde vekillerden gelen soru ve eleştirileri yanıtlanıp, talep ve önerileri alacak.

Anayasa değişikliğiyle geçilen yeni sistem nedeniyle bakanlar artık TBMM çalışmalarına katılmıyor. Milletvekilleri ise bu durumdan şikâyet ediyor. Eskiden Meclis’e geldikleri için talep ve önerilerini bire bir iletebilen milletvekilleri, şimdi ise bakanlara ve bürokratlara ulaşamadıkları için sıkıntı çekiyor. Parti kulislerinde, “Milletvekilleri kampı bekliyor. İlk kez tüm bakanları bir arada görecekler ve ulaşamama gibi bir sıkıntıları olmayacak. Milletvekillerinin, bakanları terleteceği bir toplantı olacak” görüşü dile getiriliyor.