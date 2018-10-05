MHP hazırlığa başladı

MHP’nin yayımladığı “Üretken Belediyecilik” başlıklı kitapta, “demokratik ve insan haklarına saygılı belediyecilik” vurgusu dikkat çekti.

MHP’de tüm il, ilçe ve belde teşkilatlarına gönderilen “Üretken Belediyecilik” başlıklı kitapta, hem başkan adaylarına yönelik öğütler hem de partinin yerel yönetimlerdeki stratejileri anlatılıyor. Kitapta, belediye başkan adaylarına “Devletle vatandaşı buluşturun. Kent estetiğine önem verin. Kenti bilim ve sanatla buluşturun” şeklinde öneriler de bulunurken, başkan adaylarından “bölücülüğe ve ayrımcılığa karşı birlik ve beraberliği güçlendiren hizmetlerin beklendiğine” de vurgu yapılıyor. Kitapta, “yolsuzlukların olmadığı bir yönetimin sağlanması gerektiği de özellikle belirtiliyor.