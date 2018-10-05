Bahçeli'nin hedef gösterdiği Akşener'in evinin önünde provokasyon

Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'i akşam saatlerinde Twitter üzerinden hedef alan ifadeleri sonrası bir grup MHP'li Akşener'in evinin önüne gitti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i akşam saatlerinde Twitter üzerinden hedef alan ifadeleri sonrası bir grup MHP'li Akşener'in evinin önüne gitti.

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Karışılıklı atışmanın ardından bir grup MHP’li, “Çakallar nerede bozkurtlar burada” sloganlarıyla Meral Akşener’in evinin önünde toplandı.

AKŞENER: ERKEKSENİZ GELİN VURUN

Akşener ise MHP’lilerin karşısına çıkarak “Erkekseniz gelin vurun, hadi gelin vurun yuh be” diyerek sert tepki gösterdi.

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BAHÇELİ'YE: YÜREĞİN YETİYORSA KENDİN GEL

Akşener bu görüntüleri Twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de etiketleyerek "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” notuyla paylaştı.