'Erdoğan sapıklar tarafından da kandırıldığını itiraf etti'

ANKARA (ANKA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ‘teklif geldiği gibi çıkacak’ diye bir laf etmiş. Lafa bak hizaya gel. MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Genel Kurul’a gelmemiş bir teklif için ‘geldiği gibi geçecek’ ifadelerini kullanması en hafif deyimiyle Meclis iradesini aşağılamaktır” dedi.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşmasına başlamadan önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın gazetecilere karanfil verdi.





"ERDOĞAN SAPIKLAR TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI İTİRAF ETMİŞ OLDU"



Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Altay, şöyle dedi:

“Ak Parti’nin ayrıştıran, ötekileştiren, kutuplaştıran, kamplaştıran dili ve eylemleri Türkiye’de en çok da kadınları mağdur etmiştir. Erdoğan’ın sanıyorum dündü Nurettin Yıldız ile ilgili bir değerlendirmesi oldu. Yani FETÖ tarafından kandırılan, PKK tarafından kandırılan, Esad tarafından kandırılan, Obama tarafından kandırılan Erdoğan dün sapıklar tarafından da kandırıldığını itiraf etmiş oldu.”

İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a şok!

-“LAFA BAK HİZAYA GEL”-

İttifak teklifine değinen Altay, CHP heyetinin ziyaretlerine de dikkat çekerek, şunları söyledi:

“MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ‘teklif geldiği gibi çıkacak’ diye bir laf etmiş. Lafa bak hizaya gel. Recep Tayyip Erdoğan’ın parlamentoya ayar çekmesine alışkınız, kabul etmemiz mümkün değil ama bu hadsizliği zaman zaman Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.

-“EN HAFİF DEYİMİYLE MECLİS İRADESİNİ AŞAĞILAMAKTIR”-

MHP Genel Başkan Yardımcısının Genel Kurul’a gelmemiş bir teklif için ‘geldiği gibi geçecek’ ifadelerini kullanması en hafif deyimiyle Meclis iradesini aşağılamaktır. Geçer, geçmez ama hiç kimsenin Meclis’e talimat, direktif vermek, vererek Meclis’in iradesini, milletin iradesini aşağılamaya hakkı yoktur.

-“YUMURTALAR KIRILIR TAVAYA DÜŞER VE HANGİSİ ÇÜRÜK HANGİSİ SAĞLAM BİZ DE BUNU GÖRMÜŞ OLURUZ”-

Erdoğan kendisinden olmayan herkesi bir çuvala çürük yumurta olarak doldurmuş. Ve bir çuval çürük yumurta bir sağlam yumurta etmez demiş. Ama çürük yumurta örneği demokrasiyi, hukuku, adaleti çürüten, parlamentoyu mahkemeleri çürüten, sivil toplum örgütlerini çürüten bir insanın vereceği örnek değildir. Kimin çürük kimin sağlam olduğuna yumurta kırılıp tavaya düştüğünde bakacağız. İşte o tava en yakın fırsatta ve zamanda inşallah milletin önüne gelecek sandıktır. Yumurtalar kırılır tavaya düşer ve hangisi çürük hangisi sağlam biz de bunu görmüş oluruz.

- “KİMLE İSTİYORSA ONLA YAPSINLAR”-

Biz ittifakların bütün ileri demokrasilerde olduğunu söyledik. Biz bunlar ittifak yapıyor diye bir panik içinde değiliz. Buyursunlar yapsınlar. Kimle istiyorsa onla yapsınlar.

Seçim sistemini sil baştan da değiştirseler o sandıklar gelecek ve o sandıklara Recep Tayip Erdoğan gömülecek.”

Afrin operasyonuna değinen Altay, “Keşke hükümet parlamentoya Afrin süreciyle ilgili bir kapalı oturum da daha ayrıntılı bilgi verse” dedi.

-“ABD ŞU KARARI VERMELİ”-

ABD’nin bir karar vermesi gerektiğini ifade eden Altay, şöyle dedi:

“ABD şu kararı vermeli. Bu coğrafyada ABD’nin starejik ortağı PYD midir, Türkiye Cumhuriyeti midir? Bizim bunu bilmemiz lazım. PYD’ye bizim için bir tehdit unsuru olan terör örgütüne silah veren bir ülkenin bizim gerçek anlamda stratejik ortağımız müttefikimiz olması çok anlam ifade etmez.

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye karşı sertleşen tutumu düşündürücüdür. Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye yönelik velihat prensin yaptığı açıklamalar, dizilerin yasaklanması düşündürücüdür.”

-“SİYASETTE KAPI KAPANMAZ”-

“İttifak konusunda kapıyı kapattınız mı?” sorusuna da Altay, “Siyasette kapı kapanmaz. Lakin bu turlar, arkadaşlarımızın üç genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekilimizin yaptığı ziyaretlerin vallahi de billahi de ittifakla ilgisi yok. Bu ziyaretlerin tamamı seçim güvenliğiyle ilgilidir” yanıtını verdi.