AKP'li Elitaş seçimlerin kesin tarihini açıkladı

CHP heyeti saat 12.00’de AKP grubunu ziyaret etti. Özgür Özel, Lale Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan'ın yer aldığı CHP heyetini AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede, CHP’nin 8 partiyi ziyaret ederek hazırladığı seçim güvenliği raporu ele alındı.

İşte CHP'nin AKP'ye sunduğu 11 maddelik seçim güvenliği raporu

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “31 Mart 2019 yerel seçimlerin tarihidir. 3 Kasım 2019 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihidir” dedi.

CHP'nin seçim güvenliği heyeti AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı TBMM’de ziyaret etti. Görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Elitaş basın mensuplarına açıklama yaptı.

“Erken seçim gündemde mi?” sorusuna Elitaş, “31 Mart 2019 yerel seçimlerin tarihidir. 3 Kasım 2019 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihidir” yanıtını verdi. “Kesin ve net mi?” sorusuna Elitaş, “Kesin ve net. Tarih de söylüyorum. 31 Mart 2019. 3 Kasım 2019” dedi.

ÖZEL: AK PARTİ İLE YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞMEYİ YETERLİ GÖRMÜŞLER



Görüşme sonrası Elitaş ile bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel özetle şunları söyledi:

"MHP'ye de bu teklife ilişkin partilerin ortak taleplerini iletmek istediğini söyledik. Olumlu bir dönüş olmadı, bunu da kamuoyu ile paylaştıklarını görüyoruz. Bugün kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi AK Parti ile yapacağımız görüşmeyi kendileri için yeterli görmüşler ki açıklama yapmışlar. Biz MHP'nin seçmenlerine saygıdan bir siyasi parti olarak görmeye devam edeceğiz.Sayın başkandan (Elitaş) talep ettiğimiz bugün yapılması gereken komisyon toplantısının Pazartesi gününe ertelenmesi. Pazartesi günü 8 siyasi partinin davet edilerek bir ülkedeki rejime demokrasi denmesi için iktidar yeterli değildir. Muhalefetin varlığı, eşit propaganda imkanlarına sahip olmasıyla mümkündür bu. Bunun için tüm siyasi partiler için öneri verdik.

Toplam 11 artı 7, toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis’e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu."

ELİTAŞ: BACADAN GİRSELER ALMAYIZ DEMİŞLERDİ



Elitaş da şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye 2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin birlik ve beraber olunmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı. 2017’de yaptığımız çalışmalarla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinden destek gelmemişti. Hatta 'bacadan girseler almayız' demişlerdi. Fakat bugün önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Muhalefet partisi bizden bir talepte bulundu.

'AK PARTİ'NİN EVET DEDİĞİNE MHP HAYIR DERSE OLMAZ'

Eğer samimi katkıda bulunacaksanız bu hafta pazartesi günü saat 14:00’e kadar çalışmanızı yapın, iki siyasi parti değerlendiririz, AK Parti ve MHP olumlu bakıyorsa… AK Parti’nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz. Bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını, ittifak konusunun virgülüne kadar devam etmesini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereğince anayasa komisyonunda görüşülen teklifin son 3 maddesi bitirilecek.

'MHP İLE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

11 maddelik tekliflerini değerlendireceğiz, pazartesi günü planladığımız gibi kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, CHP’nin getirdiği teklifi değerlendirme imkanını bulmuş olacak. Diğer partilerin görüşmelerini zaten CHP almış. Biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli haline getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Kendilerine görüşlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile değerlendireceğiz.

RAPORDAKİ ELEŞTİRİLER



CHP tarafından hazırlanan ve bugün AKP’ye iletilen raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına yönelik bir öneri bulunduğu belirtildi.

Aynı apartmanda bulunan vatandaşların farklı sandıklara yönlendirilmesine yönelik bir itirazın da bulunduğu raporda mühürsüz oy pusulalarına yönelik eleştiriler de yer alıyor.