Hamzaçebi: Esentepe Camii'ni yıkanlar utansınlar!

ANKA - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, “31 Mart 2019’da İstanbul onu iyi yönetenlerin eline geçecektir” derken “Adaylığınız hala devam ediyor mu?” sorusuna da, “Söz ağızdan bir kere çıkar. 2.5 sene önce bu yola çıktığımı ifade ettim, asla geri dönmek yok. İstanbul’u kazanana kadar çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

'Camiyi yıkıp yerine villa yapacaklar'

Hamzaçebi, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Bu gece sabaha karşı Üsküdar’ın Kirazlıtepe Mahallesinde iki otobüs çevik kuvvetin eşliğinde bir cami yıkıldı” diyerek şöyle devam etti:

“Mahallede bir kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirilmek isteniyor. Mahallenin yıkıma karşı direnmesinin nedeni Üsküdar Belediyesinin yürüteceği kentsel dönüşüm uygulamasının nasıl bir sonuç vereceğidir, kendileri ne olacaktır, o yıkılan binanın yerinde yapılan binada mı daire sahibi olacaklar yoksa bir başka bir yere mi bu vatandaşlar gönderilecek, vatandaş sadece bunu bilmek istiyor.

AKP'li Üsküdar Belediyesi camiyi böyle yıktı!

Zorla vatandaşa imzalatılmak istenen bir muvafakatname ile kentsel dönüşüm uygulaması yapılamaz. Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanına, Üsküdar Belediyesine çağrıda bulunuyorum. Gelin, bu vatandaşlarla oturun, uzlaşın, projenizi onlara anlatın, vatandaşı ikna edin.

Orada küçük güzel bir cami var, Esentepe Camii…Çevik kuvvet eşliğinde Üsküdar’da Kirazlıtepe’de Esentepe Camiini yıkanlar utansınlar.

Geçen hafta sonu Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde sel oldu. Sadece İstanbul’da değil, Türkiye’de küresel iklim değişikliğine karşı bir küresel iklim değişikliği eylem planı hazırlanması zorunluluğu var. İstanbul’un alt yapısının yenilenmesi gerekiyor. İstanbul iyi yönetilmiyor. 31 Mart 2019’da İstanbul onu iyi yönetenlerin eline geçecektir.”

SÖZ AĞIZDAN BİR KERE ÇIKAR

CHP’li Hamzaçebi, “Adaylığınız hala devam ediyor mu? Adaylığınız hala geçerli mi?” sorusu üzerine “Ne demek geçerli mi? Söz ağızdan bir kere çıkar. 2.5 sene önce bu yola çıktığımı ifade ettim, asla geri dönmek yok. İstanbul’u kazanana kadar çalışmalarımız devam edecektir” yanıtını verdi. “Diğer isimlere ne diyorsunuz?” sorusuna ise Hamzaçebi, “Ben kendi işime bakıyorum. Kendi çalışmalarıma bakıyorum. Başka arkadaşlarımız da İstanbul için çalışma yürütebilir, onların da en doğal hakkıdır. Sonuçta İstanbul’u kazanacak olan aday partimizin yönetimi tarafından belirlenecektir” dedi.

İşte AKP'nin yıktığı camiden geriye kalanlar