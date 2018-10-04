Altay: PICTES için AB'den ne kadar?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PICTES Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nden toplam ne kadar para geldiğini sordu.

Altay, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Altay, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“PICTES Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nden toplam ne kadar para gelmiştir?

PICTES Projesi kapsamında, bugüne kadar hangi kalemlerde, ne kadar para harcanmıştır?

Sayıştay raporlarında yetkili muhasebe birimi dışında bankalardan işlem yapıldığı belirtilmiştir. Yetkili muhasebe birimi dışında işlem yapan kişiler kimlerdir?

PICTES Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nden gelen paraların vadeli hesaba aktarıldığı ve bu vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmediği bilgisi doğru mudur?

PICTES Projesi kapsamında şahıslar üzerine açılmış banka hesapları var mıdır? Bu hesaplar kimler adına ve hangi amaçla açılmıştır? Açılan bu hesaplarda toplamda ne kadar para bulunmaktadır?

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan hizmet içi eğitimlere ne kadar para harcanmıştır?