Selahattin Demirtaş'a yine tahliye yok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez görülen duruşması ikinci gününde devam etti. Savcı, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Demirtaş ise, "Vereceğiniz karar belli, tahliye talep etmiyorum" dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Demirtaş'ın 'Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme' suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı dava Ankara'da devam ediyor. 4 Kasım 2016'da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Demirtaş, dün Ankara Sincan'daki duruşmaya SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) yöntemi ile katılmıştı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Demirtaş bugünkü savunmasına SEGBİS'le bağlanarak devam etti. Reddi hakim talebinde bulunmama nedenini açıklayan Demirtaş, "Bugüne kadar reddi hakim yapmamamın tek sebebi, yargı sisteminin çökmüş olması. Sizi reddetsem sizin yerinize gelecek hakim daha adil bir yargılama mı yapacak sanki? O nedenle reddi hakim yapmıyorum. Yoksa takke düşmüş kel görünmüş" ifadelerini kulladı.

Demirtaş, savunmasını şöyle tamamladı:

"Kimse 'hiçbir baskı olmadan yargılama yapılıyor' demesin, ayıptır"

"İktidarın bütün şürekasının aleyhime yürüttüğü kampanyanın hüküm niteliğinde olduğunu anlattım. Mahkeme bunun dışında bir karar veremez. Meclis'teki konuşmalarımızın çözümünü talep etmemin, kovuşturmayı uzatmaya dönük bir hamle olduğunu söylüyorsunuz. Oysa mahkemeye çıktığımdaki ilk talebim buydu. Bir buçuk yıl önce istedim bunu. Meclis'teki konuşmalarımın ses çözümünün istenmesi yönündeki talebimi reddetmekle, 'Meclis'te söylediğin hiçbir şey bizim umurumuzda değil' diyorsunuz. DTK'da ortam dinlemesi yapılmış. Bilirkişiye gitsin, ses benim mi değil mi diye bakılsın diyorum, yaptırmıyorsunuz. 'Hiçbir baskı olmadan yargılama yapılıyor' demesin kimse, ayıptır. 'Bize hiçbir baskı yapılmıyor' diyorsanız bu da benim aklıma hakaret olur. Yapmayın. Mahkemeler kararlarıyla var olmalıdır. Adil yargılamaların yapılacağı, hukukun üstünlüğünün sağlanacağı günlerin geleceğine inanıyorum."

"Bu güne kadar tahliye talep etmedim, yne etmeyeceğim"

Demirtaş'ın savunmasının ardından savcılık, 'üzerine atılı suçun işlendiği dair kuvvetli delil bulunduğu' gerekçesiyle tutukluk halinin devamını istedi. Demirtaş ise, "Bu güne kadar tahliye talep etmedim, yine etmeyeceğim. Az çok vereceğiz karar zaten belli. Tahliye talep etmiyorum. Avukatlarıma söz almasını istiyorum" dedi.

Demirtaş'ın 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Diyarbakır'da açılmış, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Bugünkü duruşmada Demirtaş hakkında ara karar çıkması bekleniyor. Demirtaş bir ay önce terör propagandası iddiasıyla dört yıl sekiz ay ceza almıştı.