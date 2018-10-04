CHP'den çarpıcı yolsuzluk iddiası!

İzmir Mavişehir'de değeri milyonlarca lira olan arsa, rekreasyon alanı olarak emsallerinden en az 10 kat daha ucuza Cengiz İnşaat'a satıldı.

İzmir’in en değerli yerlerinden biri olan Mavişehir’de TOKİ-Emlak Konut tarafından ‘rekreasyon alanı’ olarak satılan arsayı Cengiz İnşaat aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mehmet Cengiz’e yaptığı satışı meclis gündemine taşıyarak “Rekreasyon alanı olarak satışa çıkan ancak daha sonra Ticaret parseline dönüştürülen bu arsanın satışından dolayı oluşan kamu zararı ne kadardır” diye sordu.

Halkın yaşadığı sağlam zeminli yerlere kat yükselişi verilmez iken, büyük sermayenin Ankara’dan istediği kat ve imar planını geçirdiğini vurgulayan Sertel, bu haksızlığın, hukuksuzluğun giderilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Değeri milyonlarca lira olan arsayı yalnızca 4.5 milyona alan Cengiz İnşaat, arsanın ticaret parseline dönüştürülmesi ve kat yüksekliğinin artırılmasıyla, bir taşla kuş sürüsü vurdu. Rekreasyon alanı olarak emsallerinden en az 10 kat daha ucuza alınan arsanın üzerinde bugün 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan proje yükseliyor. 1+1 dairenin dahi 1 milyona yakın fiyattan satıldığı projede 366 konut ve 33 ticari üniteden elde edilecek gelir dudak uçuklatıyor. Sadece iki dairenin satış fiyatının arsa maliyetini karşılayacağı ifade ediliyor.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı plan değişikliğiyle iki parselin birleştirildiğini belirten Sertel “Bölgenin yeşil alan, park veya otopark gibi ihtiyaçları göz ardı edilerek, kıyı kullanım kuralları, kamu yararı, yargı kararları hiçe sayıldı ve ticaret alanına dönüştürüldü. Güzel İzmirimizi İstanbul gibi gökyüzünün görülmediği inşaat yığıntılarıyla doldurmak isteyenlere karşı durmalıyız. Kat yükselişi kıyılardan uzak sağlam zeminlerde olmalı. İmbat’ın önü kesilmemeli, poyraz özgür bırakılmalı. İzmir’de yaşamaktan mutlu olanların endişesi kentin rant yağmasına uğraması ve yığınsal binaların yapılmasıdır” dedi.