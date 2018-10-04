CHP İzmir'de bir isim daha gündemde

Gönlünde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yatan isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken, Gerçekizmir’in edindiği bilgiye göre Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur için Genel Merkez ve İzmir’de ciddi bir lobi çalışması yürütülüyor.

VEKİLLER KULİS YAPIYOR

İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Sevda Erdan Kılıç’ın Batur’un Büyükşehir Adaylığı için Genel Merkez’de çalışma yaptığı öğrenildi.

'YÜCEL SICAK BAKIYOR' İDDİASI

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in de Büyükşehir Adaylığı için Batur’a sıcak baktığı, bazı il başkan yardımcılarının da yakın çevresine yönetim olarak Batur’a destek verdiklerini duyurduğu öğrenildi.

KOCAOĞLU’NA YAKIN İSİMLER DE ROTAYI BATUR’A KIRDI

Kocaoğlu’nun ‘yokum’ kararı sonrası Kocaoğlu ve Alaaattin Yüksel ile geçmişte birlikte siyaset yapan bir çok ismin de rotayı Batur’a kırdığı öğrenildi.

BEKLEMEDE

Kocaoğlu’nun kararı sonrası Büyükşehir noktasında hiçbir açıklamada bulunmayan,medyada da ön plana çıkmayan Batur’un yıpranmamak adına beklemede olduğu ifade edildi.

İMZA HAREKETİNDE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU



24 Haziran sonrası başlayan imza hareketinde Batur Genel Merkez’den yana tavır almıştı. Batur tavrını yazılı açıklamayla duyurmuştu.

SENDİKA BAŞKANI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Batur’un Büyükşehir Adaylığını ilk dile getiren isim ise Belediye-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı olmuştu. Şanlı, Narlıdere Belediyesi’nin Kurban bayramı nedeniyle düzenlediği bayramlaşma töreninde, “Bu Abdül Başkan’ın sizinle son bayramlaşması...30 ilçede örgütlüyüz. Biz O’nu Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Dün il danışma kurulu toplantısında Aziz Kocaoğlu’nun yaptığını gördünüz. Getirmiş kendi yandaşlarını 'İzmir Azizdir Aziz kalacak' sloganları attırdı. İzmir Aziz kalmayacak. Aziz Kocaoğlu hak hukuktan bahsediyor ama işçilere yıllarca adaletli davranmadı” demişti.

1999’dan bu yana Narlıdere Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Batur, aynı zamanda, 2009’dan bu yana Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı.