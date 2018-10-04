CHP Arin bebek için harekete geçti

Evrensel - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, annesiyle cezaevinde kalan 14 aylık astım hastası Arin bebek için Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na mağduriyetin giderilmesi için başvuruda bulundu.

Urfa T 2 No’lu Cezaevi’nde annesi Esma Yılmaz ile birlikte kalan 14 aylık astım hastası Arin yaşadıkları karşısında herhangi bir adım atılmazken, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, Arin bebeğin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini hatırlatarak, komisyonun gerekli girişimde bulunmasını talep etti. İlgezdi, başvuru dilekçesinde cezaevlerinde anneleriyle birlikte çocuklarının sayısının Kasım 2017 tarihi itibariyle 624 olduğunu anımsattı.

HER GEÇEN GÜN DURUMU KÖTÜYE GİTMEKTE

Cezaevi ortamın ebeveynler ile çocuk arasındaki bağı olumsuz etkilediğine dikkat çeken İlgezdi, şu ifadelerde bulundu: “Basında da sık sık yer alan Şanlıurfa 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda annesi ile birlikte kalan 14 aylık astım hastası Arin bebeğin durumunun her geçen gün kötüye gittiğinin ve ailesinin bu konuda bir adım atılmasını beklediğinin bilinmesini isterim. Arin bebek, 14 kişilik koğuşta annesiyle birlikte kalmaktadır. Midesinde reflü olduğu için içtiği sütü çıkaran Arin bebek, bir hafta içinde bir buçuk kilo vermiştir. Ayrıca kaldığı hapishanede su sorunu olduğu için duş alamıyor ve vücudunda yaralar çıkmıştır.”

'DAHA KÖTÜ OLMADAN GEREKEN YAPILMALI'

Komisyon bünyesinde her partiden bir milletvekili olacak şekilde alt komisyon kurulması ve başta Arin bebeğin sağlık durumunun daha kötü olmadan gerekenin yapılmasını talep eden İlgezdi, “Hapishanelerinin ziyaret edilmesi; anneler ve çocuklarının uzmanlar eşliğinde dinlenilmesi, çocukların olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemlerin bir an önce alınması ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla araştırma yapılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı.