CHP'li Taşçıer: Bebek bezi altınla yarışıyor

İki aylık bebeği olan CHP’li Gamze Taşcıer bebek bezi fiyatındaki artışa dikkat çekerek; “ Artık bebek görmeye altın yerine bebek bezi götüreceğiz” diyerek iktidara yüklendi.

CHP PM üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, basın mensuplarına soru sorarak başladığı toplantısında şunları söyledi: “ Arkadaşlar aranızda maaşına yüzde yüz zam alan var mı? Ya da etrafında eşi, dostu yüzde yüz zam almış biri var mı? Yok! Hiçbirinizin maaşı yüzde yüz zamlanmadı ama günlük yaşamımızı idame ettireceğimiz temel tüketim maddelerinin hepsinin fiyatı büyük oranda arttı. Çocuk bakmak artık iki katı daha pahalı! Ben de ikinci çocuğunu yeni doğurmuş bir anne olarak bu durumu yaşayanlardanım. Hasbelkader 4-5 çocuk yapan asgari ücretli bir aile ne yapacak? Kısa sürede 3 kere zamlanan doğalgaz faturasını mı ödesin? Elektrik faturasını mı ödesin? Kirasını mı ödesin? Çocuklarına üst baş mı alsın? Yoksa çocukları okula gönderip okulun temizlik ihtiyaçlarını mı karşılasın?

BİR BEBEĞİN BEZİ İÇİN AYDA ORTALAMA 380 LİRA KAFADAN GİDİYOR

Cumhurbaşkanının “kriz mıriz yok” ifadelerini hatırlatan Taşcıer, “Hepsi psikolojik dedikleri olmayan kriz var ya! İşte o kriz anneleri nasıl vurdu örnek verelim; Bakın bebek bezi sadece bir yılda 100’de 100 zamlandı.

Yeni doğan bir bebek günde ortalama 10 kez bez değiştiriyor. İçerisinde 168 tane büyük boy bezin paket fiyatı 190 lira. Bir ayda bir bebeğin sadece bez maliyeti 380 lira. Ekonomik boy büyük bir bebek bezinin maliyeti gram altının fiyatıyla yarışır duruma geldi. Yakın zamanda bebek görmeye gideceklere de bir tavsiyemiz var, artık gram altın yerine bebek bezi de takabilirler."

MAMALARA YÜZDE YÜZ, PİŞİK KREMLERİNE YÜZDE 70

Aynı dönemde bebek mamalarının yüzde 100, pişik kremlerinin ise yüzde 70 zamlandığını kaydeden Taşcıer, "Tabii sarayda yaşayanlar, ismini dahi bilmediğimiz içeceklerle beslenenler elbette yurttaşın ekonomisini bilemez, asgari ücretlinin sorununu anlayamaz." diye konuştu.

Çocuğuna mama alamama psikolojisini, bunu yaşamayan anne babaların anlayamayacağını vurgulayan Taşcıer, "Yakın zamanda çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir babayla sarsıldık. Biz artık böyle haberler görmek istemiyoruz. İnsanları çocuklarıyla sınamasınlar." dedi.

BÜYÜK BOY EKONOMİK BEBEK BEZİ PAKETİ FİYATI GRAM ALTIN FİYATINA YAKLAŞTI!

Taşcıer, bebek bezi ve gram altını karşılaştırdığı bir görseli paylaşarak şunları ifade etti: “ Sayın Ekonomi Bakanının da söylediği gibi “ Bakın burası çok önemli” Büyük boy ekonomik bebek bezi paketi fiyatı gram altın fiyatına yaklaştı! Bu mesele bebek bezi le sınırlı değil biliyorsunuz. Bakın bebek maması yüzde yüz artmış, pişik kremi yüzde 70 artmış. Süt pompası… Kızım Nehir doğmaya yakın süt pompası aldım, bir tane de meclise bırakalım diye 10 gün sonra bir tane daha alayım dedim; daha düşünme aşamasındayken fiyat yüzde 30 artmıştı. Nehir neredeyse iki aylık oldu cihazın fiyatı bugün üç katına çıkmış. Bu nasıl bir hız?”

SARAYDA YAŞAYANLAR ASGARİ ÜCRETLİNİN SORUNUNU ANLAMAZ

Taşcıer, yakın zamanda çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babayı da hatırlatarak; “Saraylarda yaşayıp, ismini bile bilmediğimiz içeceklerle beslenenler, elbette yurttaşın ekonomisini bilmez. Asgari ücretlinin sorununu anlamaz. Sarayda yaşayan bebek benzine gelen yüzde yüzlük artışın nelere neden olduğunu ne bilsin! Asgari ücretle geçinmeye çalışıp bir de bebeği olan vatandaşımız için söylüyorum, bu insanlar çaresizliğe itiliyor. Çocuğuna mama alamamak nasıl bir duygu bunu hiç çaresiz kalmamış olanlar bilemez! Yakın zamanda çocuğuna pantolon alamayan babanın intiharı ile sarsıldı memleket. Böyle haberler görmek istemiyoruz. İnsanları çocukları ile sınamasınlar!” dedi.