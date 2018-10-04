Uğur Dündar İzmir'e aday olacak mı? İşte yanıtı

Sözcü gazetesi yazarı ve Halk Tv programcısı Uğur Dündar'ın adı yine gündemde. Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi için kimin aday olacağı kulislerde konuşulmaya başladı. Dündar da kulislerde en çok ismi anılanlardan.

Bugün Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ da Uğur Dündar'ın ismini köşesine taşıldı. Demirağ, "CHP'de "değişimden yana" olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıkladı. CHP bu kalesini kaptırmamak için formüller arıyor. Ancak yıllar önce hazırlanan Uğur Dündar'ın adaylığından başka çaresi de görünmüyor. Uğur Dündar'ın adı daha önceki yıllarda Kadir Topbaş'a İstanbul'da rakip olması için geçmişti. Ancak Dündar tecrübelidir. Kaybetme riski olan bu yarışa girmedi, ailesini de alıp İstanbul'a göre daha garanti görünen İzmir'e yerleşip o günün gelmesini bekledi. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Sabır gerekir. Çeşme Alaçatı'da yazlığı bulunan Dündar'ın önceleri Çeşme Belediye Başkanlığı için adı geçiyordu. Fakat Dündar'ı tatil beldesi Çeşme kesmez. Gazetecilikten meslektaşlarının İzmir CHP'deki ağırlıklarını da göz önüne alarak Büyükşehir için hazırlıklar sürüyor. Seçim sonuç alabilme sanatı sayılır. Sonuç alabilmek için İzmir'in diğer ilçelerinin adayları da önemli. Dündar ve yakın çalışma arkadaşları (isimleri bende saklı) şimdi ilçelerin adayları üzerine çalışma yürütüyorlar"

DÜNDAR AÇIK BİR DİLLE YALANLADI

Uğur Dündar bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Dündar twitter hesabından "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oluyormuşum,

ama benim haberim yok!

Hiçbir siyasi makam peşinde koşmadığımı en az 100 kez açıklamışımdır.

O halde 101'nci kez açıklayayım:

Geçmişte aday olmadım, gelecekte de olmayacağım!

Ama güzel İzmir'de yaşamayı çok seviyorum... " açıklamasını yaptı.