'30 Eylül'de Türkiye’de aslında darbe oldu'

Can Ataklı, "Artık adına ne derseniz deyin, 15 Temmuz'da tezgahlanan Amerikan darbesi başarılı olmadı ama 30 Eylül günü bir başka darbe yaşandı." dedi.

İŞTE CAN ATAKLI'NIN YAZISI:

TÜRKİYE'DE ASLINDA DARBE OLDU

İktidar ve yandaşları 15 Temmuz dinci faşist kalkışmasının arkasında Amerika'nın olduğuna inanıyor.

Amerika niye bir darbeye kalkışsın Türkiye'de?

İktidar ve medyadaki yandaşları bize şöyle anlattılar;

Çünkü Türkiye Amerika'ya rağmen giderek büyüyor ve güçleniyor.

Türkiye bölgenin en önemli askeri ve siyasi gücü haline geliyor.

Türkiye'nin başında oturan lider, dirayetli tutumu ve dik duruşuyla Amerika'nın boyunduruğuna girmiyor.

Türkiye'nin güçlenmesi ve dik durması nedeniyle Amerika'nın başta Ortadoğu bölgesi olmak üzere pekçok yerdeki çıkarları zedeleniyor.

Amerika'nın Suriye ve Irak üzerindeki oyunları Türkiye'nin kararlı tavırları nedeniyle bozuluyor.

İşte bu nedenlerden ötürü Amerika, Türkiye'de bir askeri darbeye kalkıştı.

AKP'nin içine bir Truva Atı gibi sokulan ve başta Erdoğan olmak üzere herkesi kandıran cemaatçiler eliyle, iktidar ele geçirilecek ve Türkiye Amerika'nın çıkarlarına göre yönetilecek.

Bize iki yıldır bunu anlatıyorlar.

Artık adına ne derseniz deyin, 15 Temmuz'da tezgahlanan Amerikan darbesi başarılı olmadı ama 30 Eylül günü bir başka darbe yaşandı.

Bu darbe ile Amerika kansız biçimde Türkiye'nin yönetimini ele geçirdi.

Amerikan derin devletinin de uzantısı olduğu bilinen bir şirket, saraya bağlı 16 bakanlıkta memurlarını çalıştıracak, raporlar hazırlayacak, yönetime ne yapması gerektiğini söyleyecek ve bütün bunları Amerikan yönetimine de rapor edecek.

McKinsey anlaşmasının özü budur.

Bir taraftan müthiş bir “anti Amerikan” propaganda ile özellikle yoksul, bilgisiz ve bilinçsiz kitleler etkilenir ve iktidarın oy tabanı kaba milliyetçilikle genleştirilirken diğer taraftan Amerika'ya tam bir teslimiyet yaşanmıştır.

Seçim akşamı muhalefete ve bizlere “Nasıl geçirdik” diye terbiyesizlik yapanlar haklı çıktı galiba.

Evet haklılar çok fena geçirdiler.