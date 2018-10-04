İYİ Parti'den af teklifi açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, “İYİ Parti, alelade ve yangından mal kaçırırmışçasına hazırlanmış mevcut af teklifine karşıdır. Af konusu, cezaevlerinde yüksek bir beklenti oluşturmuş, cin şişeden çıkmıştır” diye konuştu.

İYİ Parti’de dün Başkanlık Divanı toplantısı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son 3 ayda elektrik ve doğalgaza gelen zamların konutlarda yüzde 30’u, sanayide yüzde 50’yi bulduğunu söyleyen Kavuncu, “Halkımızın cebindeki para günden güne eriyor. Vatandaşımız artık markete, pazara gitmeye korkar oldu. Her gün irili ufaklı birçok firmanın konkordato ilan ettiğini duyuyoruz. 'Zam yapan esnafı, zabıtaya şikâyet edin' diyen Sayın Cumhurbaşkanı’na soruyorum: Elektrik ve doğalgaza 3 ayda 3 zam yapan hükümeti kime şikâyet edelim? Bu sıkıntıda uçak alan hükümeti kime şikâyet edelim” dedi.

Kavuncu, MHP’nin af teklifine ilişkin de şunları söyledi: “İYİ Parti, alelade ve yangından mal kaçırırmışçasına hazırlanmış mevcut af teklifine karşıdır. Af konusu, cezaevlerinde yüksek bir beklenti oluşturmuş, cin şişeden çıkmıştır. Partimiz için ancak toplumsal mutabakat sağlanmak suretiyle, mağdurların ve sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak; ayrıca gerçek kader mahkûmlarının tespitiyle, bu şahıslara yönelik af çıkarılmasının görüşülmesi kabul edilebilir. İYİ Parti’nin temel amacı, ülkemizde özellikle eğitim ve yargı alanlarında yapılacak reformlarla bir yanda suç oranının azalmasını, diğer yandan yalnızca ülkemizde kullanılan kader mahkûmu tabirinin ortadan kalkmasını sağlamaktır.”