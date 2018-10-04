CHP, emekliler için AKP'ye resti çekti: Bunu yapacaklar

Rıfat Başaran/ Hürriyet- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milyonlarca çalışanın beklediği emeklilikte yaş sorununa çözüm için TBMM’de ilgili komisyonu toplantıya çağırdıklarını anımsatarak, “AKP’li başkan komisyonu toplantıya çağırmazsa, ikinci adımımız var. Komisyon, üyelerinin üçte birinin çağrısıyla olağanüstü toplanabiliyor. Bu işin kaçışı yok. Sözler tutulursa, yaşa takılanlar emekli olur. Biz sözümüzün arkasındayız” dedi. Özgür Özel Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

“Emeklilikte yaşa takılanlar için yaz boyunca AKP dışındaki 4 siyasi parti kanun teklifi verdi. Eğer samimiyseniz Meclis’in açıldığı ilk hafta bu işi çözeriz dedik. Ama Meclis açıldı, kimsenin bu işe baktığı yok. Üç grup başkanvekilinin imzasıyla emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için ilgili komisyonu toplantıya çağırdık. Komisyonu çağırın, çalıştırın ve bu soruna çare üretin.”